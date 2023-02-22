Yaşar Okuyan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yaşar Okuyan'ın hayatı ve biyografisi!

Yaşar Okuyan'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Yaşar Okuyan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği nedir? İşte ayrıntılar...

YAŞAR OKUYAN KİMDİR?

Yaşar Okuyan (d. 28 Ağustos 1950, İstanbul), Türk gazeteci, yazar ve siyasetçidir.

Aslen Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy'den Yalova'nın Elmalık köyüne yerleşmiş bir ailenin çocuğu olarak doğdu. İstanbul Özel Gazetecilik Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. 21 yıl çeşitli gazete, dergi ve ajansta muhabirlik, foto muhabirlik, köşe yazarlığı, istihbarat müdürlüğü yaptı ve sürekli Basın Kartı almaya hak kazandı. İmbat Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Yalova'nın il olmasından sonra 20. ve 21. Dönem'de Yalova milletvekili seçildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Yaşar Okuyan, Mesut Yılmaz'ın ANAP liderliğine seçilmesinden sonra bu partiden Meclis'e girdi. ANAP'ta sürekli Ülkücü geçmişiyle anıldı. Eski ocağını rencide etmemeye, ancak ANAP'lı kimliğini vurgulamaya özen gösterdi. Özgeçmişinde MHP yıllarını gazetecilik yaptığı dönem olarak tarif etti. Okuyan, Mesut Yılmaz'la ters düşünce bakanlık görevi ile ANAP'tan ayrıldı.

ANAP'tan istifa etmesinin ardından 2002 yılında eski partisi MHP'ye katıldı. Daha sonra MHP'den de ayrıldı ve 28 Mart seçimleri'nde Doğru Yol Partisi'nden Yalova Belediye Başkan Adayı oldu, fakat seçilemedi. Kasım 2004'te Ankara kulislerinde yeni parti kuracağı söylentileri dolaşırken sürpriz yaparak, 28 Şubat sürecinde Hüsamettin Cindoruk ve ekibi tarafından kurulmuş olan Demokrat Türkiye Partisi'nin başına geçti. Mayıs 2005 olağan kongresinde partinin ismini Hürriyet ve Değişim Partisi olarak değiştirtti. Partinin amblemi de 'yeşil zemin üzerinde güneş' oldu. Böylece 5 yıl içinde 6 genel başkan (sırasıyla Hüsamettin Cindoruk, İsmet Sezgin, Mehmet Ali Bayar, Yılmaz Hastürk, Sema Küçüksöz ve Önder Günay) değiştirmiş bulunan DTP tarihe karışmış oldu.

2007 yılında düzenlenen Cumhuriyet Mitingleri'ne katıldı.

2008 yılında genel başkanlığını yaptığı Hürriyet ve Değişim Partisi'ni kapatarak, kadrosuyla birlikte Halkın Yükselişi Partisi'ne katıldı. Daha sonra Yaşar Nuri Öztürk tarafından partiden ihraç edildi.

İşçi Partisi'nin 15 Şubat 2015 tarihinde yapılan kongresinde kurulan Vatan Partisi'nde genel başkan yardımcılığına getirildi. 2018 yılında görevinden ayrıldı. Aynı yıl CHP'ye üye oldu.

22 Şubat 2023 tarihinde CHP ile ilişiği kesildi.