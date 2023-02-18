Yasak Krallık filminin konusu nedir? Yasak Krallık oyuncu kadrosu! Yasak Krallık kaç yılında, nerede çekildi?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yasak Krallık filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Yasak Krallık filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Yasak Krallık filminin konusu nedir? Yasak Krallık oyuncuları kimler? Yasak Krallık kaç yılında, nerede çekildi? İşte detaylar...

Yasak Krallık, Rob Minkoff'un yönettiği 2008 yılında gösterime giren filmdir. Dikkat çekici konuya sahip Yasak Krallık filminin konusu merak konusu oldu. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Yasak Krallık filminin konusu nedir? Yasak Krallık oyuncuları kimler? Yasak Krallık kaç yılında, nerede çekildi? Detaylar haberimizde...

YASAK KRALLIK OYUNCU KADROSU!

Jackie Chan Lu Yan, the Drunken Immortal

Jet Li Sun Wukong/Sessiz keşiş

Collin Chou The Jade Warlord

Michael Angarano Jason Tripitikas

Liu Yi Fei Altın Ok, Çin kulesi kızı

Li Bingbing Ni-Chang

YASAK KRALLIK KONUSU NEDİR?

Senarist John Fusco, Maymun Kral, Sekiz Ölümsüz ve Beyaz Saçlı Gelin gibi Çin efsanelerinden ve romanlarından ögeler alarak, onları bu orijinal senaryoya göre tasarlar.