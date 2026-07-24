Yasak aşkını gazeteden duyurmuştu! Ödeyeceği tazminat ülke tarihine geçti

Güney Kore'de kamuoyunun uzun süredir yakından takip ettiği ve "yüzyılın boşanması" olarak nitelendirilen davada karar açıklandı. Seoul Yüksek Mahkemesi, SK Group Yönetim Kurulu Başkanı Chey Tae-won'un eski eşi Roh Soh-yeong'a 640 milyon dolar nakit ödeme yapmasına hükmetti.

Mahkemenin belirlediği tutar, 2024 yılında istinaf mahkemesinin kararlaştırdığı 1 milyar dolarlık ödemenin altında kalsa da Güney Kore tarihinde bir boşanma davasında hükmedilen en yüksek nakit ödeme olarak kayıtlara geçti.

EŞİNİ ALDATTIĞINI VE EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞU OLDUĞUNU İTİRAF ETMİŞTİ

Chey Tae-won ile eski Güney Kore Devlet Başkanı Roh Tae-woo'nun kızı Roh Soh-yeong, 1988 yılında evlenmiş ve üç çocuk sahibi olmuştu. Ancak Chey Tae-won'un Kim Hee-young isimli başka bir kadınla ilişki yaşadığı ve bu ilişkiden bir çocuğu olduğu ortaya çıktı. Milyarder iş insanı, 2015 yılında bir gazeteye gönderdiği mektupla başka bir kadına aşık olduğunu ve evlilik dışı bir çocuğu bulunduğunu kamuoyuna açıklamıştı.

Başlangıçta boşanmayı kabul etmeyen Roh Soh-yeong ise daha sonra dava açarak eşinin mal varlığının yarısını talep etti.

"YÜZYILIN DÜĞÜNÜ" "YÜZYILIN BOŞANMASI"NA DÖNÜŞTÜ

Chey Tae-won ile Roh Soh-yeong'un evliliği, 1988 yılında Roh Tae-woo'nun devlet başkanı olmasının ardından Başkanlık Sarayı Mavi Ev'de gerçekleştirilen ve "yüzyılın düğünü" olarak anılan törenle başlamıştı.

Yıllar sonra ortaya çıkan yasak aşk ve evlilik dışı çocuk, ülke kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Bu nedenle dava, Güney Kore'de "yüzyılın boşanması" olarak anılmaya başlandı.

AŞK ÜÇGENİNDEKİ KADINA DA TAZMİNAT CEZASI

Roh Soh-yeong'un açtığı ayrı bir davada mahkeme, Kim Hee-young'u evlilik dışı ilişkinin yol açtığı manevi zarar nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti.

MAL PAYLAŞIMI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Dava sürecinde taraflar arasında SK Group'un büyümesinde eski Devlet Başkanı Roh Tae-woo'nun finansal katkısı olup olmadığı da tartışıldı.

Roh'un avukatları, şirketin kuruluş dönemine ait olduğu öne sürülen el yazısı bir belgeyi mahkemeye sundu. Ancak Chey'in avukatları bu iddiaları reddetti.

Seoul Yüksek Mahkemesi, eski devlet başkanının şirkete finansman sağladığı yönündeki iddiaları mal paylaşımı hesabına dahil etmedi. Buna karşın mahkeme, Roh Soh-yeong'un çocukların yetiştirilmesi, ev yaşamı ve şirketle ilgili sosyal faaliyetler yoluyla aile servetinin korunması ve büyümesine önemli katkı sunduğuna hükmetti.

NAKİT ÖDEME KARARI VERİLDİ

Mahkeme, SK Group üzerindeki yönetim kontrolünün korunması amacıyla Chey Tae-won'un hisse devretmesi yerine 640 milyon dolarlık ödemeyi nakit olarak yapmasına karar verdi.

Forbes verilerine göre yaklaşık 5,4 milyar dolarlık servete sahip olan Chey Tae-won, SK Inc.'in yüzde 17,9 hissesiyle şirketin en büyük ortağı konumunda bulunuyor.

Kararın ardından Chey Tae-won'un avukatı Lee Jae-keun, kamuoyunda oluşan endişeler nedeniyle özür dileyerek temyiz seçeneğini değerlendireceklerini açıkladı.