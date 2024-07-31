YAŞ toplantısı ne zaman, hangi tarihte? 2024 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı gündemi nedir, ne zaman açıklanacak?

YAŞ toplantısı ne zaman yapılacak? Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetlerindeki atama ve terfi kararları görüşülmesi planlanıyor. Her sene olduğu gibi, toplantının Anıtkabir ziyareti sonrasında düzenlenmesi tahmin ediliyor. YAŞ toplantısı ne zaman, hangi tarihte? 2024 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı gündemi nedir, ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizdedir…

YAŞ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 1 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilmesi planlanıyor.

YÜKSEK ASKERİ ŞURA TOPLANTISI GÜNDEMİ NEDİR?

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin dosyalar konuları ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek Yüksek Askeri Şura'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Şura'ya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katılacak