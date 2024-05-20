Yas mı ilan edildi? SON DAKİKA! Neden yas ilan edildi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli yas açıklaması

Neden yas ilan edildi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli bir yas ilanı açıklamasında bulundu. Peki, Yas mı ilan edildi? İşte milli yas neden ilan edildi? Detaylar haberimizde...

YAS MI İLAN EDİLDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı konuşmada İran Cumhurbaşkanı Reisi ve yanında bulunan 8 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini söyledi.

YAS KARARINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bakanlarla Kabine Toplantısı dolayısıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından yaptığı açıklamada İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve yanındaki 8 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan helikopter kazasıyla ilgili Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu.

Erdoğan konuşmasında "Reisi'nin ölümünden büyük üzüntü duydum. Kabine toplantımızda, İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde bir günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık." ifadelerini kullandı.

NEDEN MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter, Azerbaycan sınırındaki baraj açılışı dönüşünde kaza yaptı. Helikopterin enkazına Türkiye'nin görevlendirdiği Akıncı İHA'nın da tespitleriyle 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılırken İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de aralarında bulunduğu toplam 9 kişi hayatını kaybetti.

MİLLİ YASTA NE YAPILIR?

Ulusal yas veya milli yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği günlerdir. Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Milli yas ilan edilen günlerde bayraklar yarıya indirilir. O ülkedeki eğlence programları iptal edilir. Milli yas günleri resmi tatil sayılmaz.