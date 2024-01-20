Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? Sorusu gündemde yer almakta. 2024 yılındaki sömestr tatili tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen resmi takvime göre şekillenir. Genellikle sömestr tatilleri, Ocak ayının sonlarına denk gelir. Ancak, tam tarihler her yıl değişebilir. 2024 sömestr tatili ne zaman? Sorusu bu nedenle birçok kişi tarafından merak edilmekte. Peki, Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 15 tatil ayın kaçında, hangi gün bitiyor? Sömestr tatili ne zaman sona eriyor?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Tatil süreci, karnelerin 19 Ocak Cuma günü dağıtılmasıyla başlayacak. Öğrenciler, 22 Ocak ile 2 Şubat tarihleri arasında 15 günlük yarıyıl tatiline girecek ve 5 Şubat'ta yeniden derslere başlayacaklar. Şu an için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, 15 tatilin bir ay uzatılacağına dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Dolayısıyla, sosyal medyada dolaşan bu iddiaların asılsız olduğunu belirtmek önemlidir. Kesin bilgilere dayanarak söyleyebiliriz ki, 15 tatil süresi planlandığı gibi 15 gün olarak uygulanacaktır.

2024 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2023-2024 eğitim öğretim yılında, öğrenciler iki ara tatil ve Sömestr tatili olan yarıyıl tatiline girecekler. Bu sürecin ardından eğitim öğretim yılı, 14 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak.