Yarış görüntüleri ortaya çıktı! Kavurması yapılan atın 3 birinciliği varmış
Mersin'de aşevinde kavurması yapılan "Smart Latch" adlı yarış atının 3 birinciliği bulunduğu öğrenildi. Atın yarışmalardaki görüntüleri de ortaya çıktı.
Mersin'de Büyükşehir Belediyesine ait aşevinde hazırlanan kavurmada tek tırnaklı hayvan eti tespit edilmesi üzerine yemekler imha edilmişti.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Büyükşehir Belediyesi Aşevi, Tarım ve Orman Bakanlığının taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine eklenirken, müdürlük de işletmeyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.
3 BİRİNCİLİĞİ VARMIŞ
