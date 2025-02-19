Yarın üniversiteler tatil mi? 20 Şubat Perşembe üniversiteler tatil mi?

Meteoroloji ve AKOM'un art arda uyarıları sonrası kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da yarın okullar tatil edildi. Kararı duyuran İstanbul Valisi Davut Gül "Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretime ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır" dedi. Yarın üniversiteler tatil mi? 20 Şubat üniversiteler tatil mi?

YARIN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Birçok ilçe saatler içinde şiddetini artıran yağışlarla birlikte beyaza bürünürken İstanbul Valiliği beklenen kararı duyurdu. Vali Davut Gül, X hesabından yaptığı açıklamada "Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir.

Üniversitelerle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı. Üniversitelerin rektörlük açıklamaları yada İstanbul Valiliği açıklamaları geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.

METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI

Meteoroloji, İstanbul genelinde yarından itibaren 3 gün etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren kar yağışının il genelinde etkili olması bekleniyor. Kar yağışının cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Buzlanma ve don olayının ise pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olması öngörülüyor. Kar nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklindeki yağışlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KAR YAĞIŞI SÜRÜCÜLERİ VE TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

İstanbul'da bazı ilçelerde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle sürücüler beyaza bürünen yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, trafik akışı ağır seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, sabah saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürdürüyor. Avrupa Yakası'nın kuzey ilçelerinde başladıktan sonra merkez ilçelerde de etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin bazı bölgeleri beyaza büründü. Özellikle trafik ve araç yoğunluğunun yaşandığı ana yolların karla kaplanması bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Bazı sürücüler kar nedeniyle yolda güçlükle ilerlemeye çalışırken, bazıları da kayganlaşan yolda araçlarını kontrol etmekte zorlandı.

Hasdal Yolu'nda yoğun yağış nedeniyle ilerleyemeyen bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekti. Beykoz Riva yolunun beyaza bürünmesi nedeniyle ilerleyemeyen bir sürücü aracını yol kenarına park etti. Karın şiddetini sürdürdüğü Sultangazi ve Arnavutköy'de görüş mesafesinin düşmesi, yola çıkan sürücülere zor anlar yaşattı. Yollarda ilerlemekte güçlük çeken araçlar nedeniyle kentin bazı bölgelerinde trafik akışı ağır seyrediyor. İBB Cep Trafik uygulamasına göre, saat 13.00 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak kaydedildi.