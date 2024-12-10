10 Aralık Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceği konusu, öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından merakla takip ediliyor. Özellikle hava koşulları, bölgesel olumsuzluklar veya özel günler nedeniyle tatil ihtimali gündeme gelebiliyor. Vatandaşlar, eğitim öğretim takviminde herhangi bir değişiklik olup olmadığını öğrenmek ve tatil kararına ilişkin resmi açıklamaları takip etmek istiyor. Peki, Bugün okullar tatil mi? 10 Aralık Salı okullar tatil edilecek mi? Detaylar haberimizde...

METEOROLOJİ UYARDI

Beklendiği Yer

Marmara Bölgesinde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (09.12.2024 Pazartesi) ilk saatlerden itibaren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un Avrupa Yakası başta olmak üzere il genelinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Beklendiği Yer

Marmara bölgesi genelinde devam eden sağanak yağışların; Salı günü(10.12.2024) sabah saatlerinden itibaren Çarşamba günü(11.12.20024) sabah saatlerine kadar Bilecik dışında yer yer kuvvetli(25-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Beklendiği Yer

Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, yarın (10.12.2024 Salı) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, aynı gün (10.12.2024 Salı) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Okulların tatil olup olmayacağıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Son gelişmeleri ve açıklamaları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.