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Yarın kandil mi? 26 Ocak ne kandili, Miraç Kandili ne zaman?

Yarın kandil mi? 26 Ocak ne kandili, Miraç Kandili ne zaman?
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Miraç Kandili ne zaman ve 26 Ocak Pazar günü ne kandili olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kandil günü hangi ibadetler yapılır ve kandil zamanı oruç tutulur mu merak ediliyor. Peki, Yarın kandil mi? 26 Ocak ne kandili, Miraç Kandili ne zaman?

Yarın ne kandili ve 26 Ocak 2025 ne kandili olduğu gündeme geliyor. Miraç Kandili ne zaman ve Miraç Kandiliâ€™nin önemi nedir merak ediliyor. Yarın kandil mi? 26 Ocak ne kandili, Miraç Kandili ne zaman? Detaylar haberimizdedirâ€¦

YARIN KANDİL Mİ?

26 Ocak 2025 Pazar gününü 27 Ocak Pazartesi gününe bağlayan gece, Miraç Kandili idrak edilecek.

Yarın kandil mi? 26 Ocak ne kandili, Miraç Kandili ne zaman?

MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ

Miraç Kandili, İslam inancına göre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yükseldiği geceyi ifade eder. Bu mübarek gece, Recep ayının 27. gecesine denk gelir ve her yıl farklı tarihlere rastlar.

2025 yılı dini günler takvimine göre, Miraç Kandili 26 Ocak Pazar günü idrak edilecektir.

Yarın kandil mi? 26 Ocak ne kandili, Miraç Kandili ne zaman?

MİRAÇ KANDİLİâ€™NDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Bu mübarek gecede, Müslümanlar ibadetlerini yerine getirerek, dualar ve niyazlarda bulunurlar. Miraç Kandili'nin manevi atmosferini en iyi şekilde değerlendirmek için Kur'an-ı Kerim okumak, namaz kılmak ve dua etmek tavsiye edilir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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