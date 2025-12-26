Haberler

Yargıtay'ın sözleşmeli personel alım sonuçları açıklanıyor

Yargıtay'ın sözleşmeli personel alım sonuçları açıklanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yargıtay Başkanlığı'nın 174 sözleşmeli personel alımına ilişkin nihai sonuçları yaklaşık 1 saat içerisinde yayımlanacak. İşte adayların sonuçları öğrenebileceği adres...

Yargıtay Başkanlığı 174 sözleşmeli personel alımına ilişkin nihai sonuçların açıklamasına kısa bir süre kaldı. Sonuçların 1 saat içerisinde açıklanması bekleniyor.

İŞTE BAŞVURU SONUÇLARININ ÖĞRENİLECEĞİ ADRES

Yargıtay Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Doğukan Türkmenoğlu, adayların başvuru sonuçlarını öğrenmesi için yapması gerekenleri, ve adresi paylaştı. Türkmenoğlu paylaşımında şunları söyledi: "1 saat içerisinde yayımlanacaktır.

Adaylar, e-Devlet üzerinden giriş yaparak https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden sonuçları kontrol edebilirler. Tüm adaylara hayırlı uğurlu olsun."

Yargıtay'ın sözleşmeli personel alım sonuçları açıklanıyor

Yargıtay'ın sözleşmeli personel alım sonuçları açıklanıyor

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Hukuk
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango

Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango
Cumadan çıkan gördüğü manzara karşısında isyan etti! Müftü bile mağdur oldu

Cumadan çıkan gördüğü manzara karşısında isyan etti
Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın köşkü satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı
Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı: Sevindim, gömün gitsin

Milyonluk aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri olaydan daha garip
Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango

Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango
Tufan kopacak iddiası tutmayan sahte peygamber yeniden ortaya çıktı

Tufan iddiası tutmayan sahte peygamber konserde ortaya çıktı
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba