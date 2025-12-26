Yargıtay'ın sözleşmeli personel alım sonuçları açıklanıyor

Yargıtay Başkanlığı 174 sözleşmeli personel alımına ilişkin nihai sonuçların açıklamasına kısa bir süre kaldı. Sonuçların 1 saat içerisinde açıklanması bekleniyor.

İŞTE BAŞVURU SONUÇLARININ ÖĞRENİLECEĞİ ADRES

Yargıtay Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Doğukan Türkmenoğlu, adayların başvuru sonuçlarını öğrenmesi için yapması gerekenleri, ve adresi paylaştı. Türkmenoğlu paylaşımında şunları söyledi: "1 saat içerisinde yayımlanacaktır.

Adaylar, e-Devlet üzerinden giriş yaparak https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden sonuçları kontrol edebilirler. Tüm adaylara hayırlı uğurlu olsun."