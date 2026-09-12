Yargıtay'dan fazla mesai ve hafta tatili alacaklarına emsal karar

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçilerin fazla mesai ve hafta tatili alacaklarının hesaplanmasına ilişkin emsal niteliğinde bir karar verdi.

Birgün'ün haberine göre, iş sözleşmesinin haksız şekilde feshedildiğini öne süren bir kaynak ustası, kıdem ve ihbar tazminatının yanı sıra fazla çalışma, yıllık izin ve hafta tatili alacaklarının tahsili için İş Mahkemesi'ne başvurdu. İlk derece mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), davanın kabulüne karar vererek talep edilen alacak kalemlerini hüküm altına aldı.

Kaynak: Haber Merkezi