Yargıtay kararı sosyal medyada yanlış yorumlandı!

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, emekli maaşı geç bağlanan bir kişinin açtığı davayı görüştü. Yerel mahkeme ve bölge adliye mahkemesi, davacının emekliliğe hak kazandığı tarihten itibaren 6 aylık sürede eksik ödenen aylıkların yasal faiziyle ödenmesine hükmetmişti. Yargıtay, bilirkişi görüşü alınmadığı gerekçesiyle kararı bozdu.

Kararda, SGK'ya aylık tahsis işlemleri için 3 aylık yasal süre tanındığı belirtilerek, faiz hesaplamasının bu sürenin ardından başlatılması gerektiği ifade edildi. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, kararın kamuoyunda yanlış yorumlandığını vurguladı.

Erdursun, Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nin 2024/6211 E., 2024/6406 K. ve 05.06.2024 tarihli kararının, "çıraklık veya staj başlangıcı artık emeklilikte sigorta başlangıcı sayılır" demediğini belirtti. Kararın, kişi kayıtlarda çırak görünse bile gerçekte eğitim amacıyla değil normal işçi gibi çalıştırılmışsa, çalışma ilişkisinin niteliğinin araştırılması gerektiğini söylediğini aktardı.

Erdursun, kararın bütün çırak ve stajyerlere otomatik emeklilik hakkı getirmediğini, eksik araştırma nedeniyle verilmiş bir bozma kararı olduğunu ifade etti. Sosyal medyada yayılan "çıraklık ve staj başlangıcı emeklilik başlangıcı sayılacak" şeklindeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi