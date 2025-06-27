Yargıtay'dan 2025'in ilk yarısında büyük başarı

Yargıtay'dan 2025'in ilk yarısında büyük başarı
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Yargıtay, 2025'in ilk 6 ayında toplam 165.390 dosyayı karara bağladı. Bu dosyaların 98.587'si Ceza Daireleri, 66.180'i ise Hukuk Daireleri tarafından sonuçlandırıldı.

Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun 26 Haziran 2025 tarihli toplantısında alınan iş bölümü kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Toplantıda 2025 yılının ilk 6 ayına ait istatistikler de kamuoyuyla paylaşıldı.

165 BİNİN ÜZERİNDE DOSYA KARARA BAĞLANDI

Yargıtay Ceza ve Hukuk Daireleri, 1 Ocak – 30 Haziran 2025 tarihleri arasında toplam 165.390 dosyayı karara bağladı. Bu kapsamda:

  • Ceza Daireleri tarafından verilen karar sayısı: 98.587
  • Hukuk Daireleri tarafından verilen karar sayısı: 66.180 olarak kayıtlara geçti.

DOSYA YÜKÜ ETKİN BİÇİMDE YÖNETİLİYOR

Açıklanan rakamlar, Yargıtay'ın dosya yükünü etkin biçimde yönettiğini ve adalet sisteminin hızlandırılması yönünde önemli bir performans ortaya koyduğunu gösteriyor.

YARGININ İŞLEYİŞİNE GÜVENİ ARTIRDI

Adalet hizmetlerinin verimliliği açısından dikkat çeken bu veriler, özellikle yüksek yargının işleyişine dair güveni artıracak nitelikte değerlendiriliyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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