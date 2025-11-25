Haberler

Yargıtay'dan 2 kez motoru değiştirilen otomobil için yenisiyle değişim kararı

Güncelleme:
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, satın alındıktan 3 yıl sonra 2 kez motoru değiştirilen otomobili 'gizli ayıplı' olarak değerlendirdi ve aracın ayıpsız yenisiyle değiştirilmesine hükmetti. İstanbul'da yaşayan bir vatandaşın 2016'da satın aldığı otomobil, 2019'da motor arızası verdi ve iki kez motor değişimi yapıldı. Ancak araç, tekrar arıza verdi ve vatandaş, aracın hatasız ve sorunsuz bir başka araçla değiştirilmesini talep etti.

Satın alındıktan 3 yıl sonra 2 kez motoru değiştirilen otomobili "gizli ayıplı" sayan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, aracın ayıpsız yenisiyle değiştirilmesine karar verdi.

Dairenin kararına göre, İstanbul'da yaşayan bir kişi, 2016'da bayiden 176 bin 713 avro karşılığında sıfır otomobil satın aldı.

Otomobilinin periyodik bakım ve tamiratını yetkili serviste yaptıran vatandaşın aracı, 2019'da seyir halindeyken motor arızası verdi.

Yetkili servise götürülen araç, 99 gün sonra motor değişimi yapılarak sahibine teslim edildi. 3 gün sonra aynı arızayı veren araç, yeniden servise götürüldü ve 84 gün sonra motor değişiminin ardından sahibine verildi.

Teslimden 2 gün sonra hararet ikazı veren otomobil üçüncü kez servise götürüldü. Burada parça değişimi yapılması gerektiği cevabını alan vatandaş, bu sefer onarıma izin vermedi.

- Otomobili 6 ayda 5 gün kullanabildi

Yaklaşık 6 ay içinde aracını yalnızca 5 gün kullanabildiğini belirten kişinin, hatasız ve sorunsuz başka bir aracın kendisine teslim edilmesi talebi bayi tarafından karşılanmadı.

Bunun üzerine İstanbul 3. Tüketici Mahkemesine dava açan vatandaş, "gizli ayıplı" aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesini istedi.

Araçta üretim hatasından kaynaklanan ayıbın bulunmadığını savunan davalı şirket ise davacının aracı yaklaşık 5 yıldır kullandığını belirterek, davanın reddine karar verilmesini talep etti.

- Araçtan beklenen fayda sağlanamadı

Davacıyı haklı bulan İstanbul 3. Tüketici Mahkemesi, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmetti.

Otomobilin satın alındığı 2016'dan son servis tarihi 2021'e kadar 9 kez servis işlemi gördüğü ifade edilen kararda, araçta birçok parça değişiminin yanı sıra 2 kez garanti kapsamında motor değişikliği yapıldığı aktarıldı.

Aracın orijinal halini kaybettiğine işaret edilen kararda, davacının araçtan beklediği faydayı sağlayamadığı vurgulandı.

Kararda, aracın gizli ayıplı olması nedeniyle davacının misliyle değişim talebinde haklı olduğu bildirildi.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de değişim kararını hukuka uygun bularak onadı.

Dairenin kararında, şunlar kaydedildi:

"Araçta yaşanan motor arızalarının aracın ilk alınması sırasında bilinemeyeceği ve aracın kullanımı sonucu ortaya çıktığı, motor ve parçalarının üretimi ve tasarımıyla ilgili olduğu, araçtan faydalanmayı etkilemesi, sürekliliğinin olması ve araçta ekonomik değer kaybına sebebiyet vermesi nedeniyle 6502 sayılı Kanun kapsamında gizli ayıp niteliği taşıdığının anlaşılmasına göre, davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan kararın onanmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA / Ekim Devrim Manduz - Hukuk
