Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ün kim olduğu merak ediliyor. Birçok kişi Muhsin Şentürk'ün hayatını ve kariyerini araştırıyor. Peki, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı kimdir? Muhsin Şentürk kaç yaşında, nereli?

MUHSİN ŞENTÜRK KİMDİR?

11.10.1968 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Lise öğrenimini Ankara' da bitirmiş ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1990 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Gaziantep/İslâhiye'de kısa dönem olarak yapmıştır.

Ankara hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Şentürk; sırasıyla Kars/Susuz, Sivas/Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığı, Yargıtay Tetkik Hâkimliği ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulunmuştur.

19.10.2012 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Muhsin Şentürk,Yargıtay Onaltıncı Ceza Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmekte iken Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 19.01.2021 tarihinde Üçüncü Ceza Dairesi Başkanı seçilmiş, 04.06.2024 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Cumhurbaşkanınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilmiş olup halen bu görevi sürdürmektedir.

İngilizce bilen Şentürk, evli ve iki çocuk babasıdır.