Üye Girişi
Haberler

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı kimdir? Muhsin Şentürk kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ün yaşamına dair bilgiler merak konusu oldu. Şentürk'ün kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları gündemde. Muhsin Şentürk, Türkiye'nin önemli hukuk adamlarından biri olarak tanınıyor.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ün kim olduğu merak ediliyor. Birçok kişi Muhsin Şentürk'ün hayatını ve kariyerini araştırıyor. Peki, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı kimdir? Muhsin Şentürk kaç yaşında, nereli?

MUHSİN ŞENTÜRK KİMDİR?

11.10.1968 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Lise öğrenimini Ankara' da bitirmiş ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1990 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Gaziantep/İslâhiye'de kısa dönem olarak yapmıştır.

Ankara hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Şentürk; sırasıyla Kars/Susuz, Sivas/Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığı, Yargıtay Tetkik Hâkimliği ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulunmuştur.

19.10.2012 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Muhsin Şentürk,Yargıtay Onaltıncı Ceza Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmekte iken Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 19.01.2021 tarihinde Üçüncü Ceza Dairesi Başkanı seçilmiş, 04.06.2024 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Cumhurbaşkanınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilmiş olup halen bu görevi sürdürmektedir.

İngilizce bilen Şentürk, evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Cumhuriyet Başsavcılığı Muhsin Şentürk Yargıtay Türkiye 3.Sayfa Gündem Yaşam Politika Haberler

Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı! İşte gelir gelmez görevden aldığı isim

Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı! İşte gelir gelmez görevden aldığı isim

 Eğitim-Sen protestosuna polis müdahalesi! 11 öğretmen gözaltına alındı

Eğitim-Sen protestosuna polis müdahalesi! 11 öğretmen gözaltına alındı

 Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

 Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title