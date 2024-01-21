Yargı full HD bölüm izle! Yargı 79. bölüm tek parça izle! Yargı son bölüm neler oldu?

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YARGI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Yargı'nın 14 Ocak 2024 Pazar günü yayınlanan 78. Bölümünde Cellat Kadir'i, yakalayan Metin Amirden sevdiklerini yıkan acı bir haber geliyor!

Ilgaz'ın başsavcıyı bile karşısına alarak yaptığı örgüt operasyonunda sona gelinmiş, başsavcı dahil herkesin maskesi düşmüştür. Yer yer sıcak çatışmaların yaşandığı olayda, gün aydınlanmaya başladığında herkesi şoke edecek bir ölüm beklemektedir.

Ilgaz ve Eren başta olmak üzere kaçak Nadide ve Kadir'i bir an önce yakalamak için tüm emniyet seferber olacaktır. Öte yandan Efe'ye gelecek olan sürpriz telefon tüm dengeleri alt üst edecek ve aynı zamanda hayatının tokadını atmaya yetecektir.

Kadir olayında bildiklerini anlatmaktan artık geri durmayan Osman ve Çınar'ı özel hayatlarında da yüzleşmeleri gereken problemler beklemektedir; hem aileleriyle hem de kendi kendileriyle… Yekta, Ceylin ve Parla ise örgüt mağdurlarına hukuki hizmet vermek için varlarını yoklarına katacaklardır.

Hangisi düşerse düşsün bir diğerinin ona elini uzattığı ve her seferinde sıkıca kavrayarak ayağa diktiği, Ceylin ve Ilgaz ilişkisini yepyeni bir dönemeç beklemektedir. "Hangisi daha adil" ikileminde, intikam hırsı ile burun buruna kalan Ilgaz'ın vereceği karar herkesi derinden etkileyecektir.

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YARGI KONUSU NE?

Ceylin gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda sınır tanımayan bir avukattır. Bir müvekkiliyle ilgili yine illegal yoldan bilgi alabilmek için savcı Ilgaz'ın karşısına çıkar. Ancak Ilgaz'ın, Ceylin'in tam aksine, mesleki etik konusunda katı kuralları vardır, bu yüzden de kariyerinde çok başarılı ve sözü dinlenen bir savcıdır.

Ilgaz kardeşi Çınar'ın katil olmakla suçlandığı bir cinayet vakasıyla karşılaşınca; ilk defa kendi kurallarını yıkar. Ceylin'den kardeşini savunmasını ister. Bu noktadan sonra işler ikisinin de tahmin edemeyeceği bir yola girer. Ilgaz ve Ceylin; Çınar'ın aklanması için çalışırken, kendilerini ikisinin de ailelerine kadar uzanan bir gizem yumağının içinde ulacaklardır.

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YARGI OYUNCULARI

Ceylin: Pınar Deniz

Ilgaz: Kaan Urgancıoğlu

Metin: Hüseyin Avni Danyal

Eren: Uğur Arslan

İnci: Ece Yüksel

Engin: Onur Durmaz

Yekta: Uğur Polat

Pars: Mehmet Yılmaz Ak

Çınar: Arda Anarat

Defne: Beren Nur Karadiş

Gül: Zeyno Eracar

Parla: Zeynep Atılgan

Aylin: Pınar Çağlar Gençtürk

Zafer: Ali Seçkiner Alıcı

Makbule: Özlem Çakar

Osman: Onur Özaydın

Neva: Başak Gümülcinelioğlu

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