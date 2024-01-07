Yargı bu akşam var mı? Yargı dizisi yeni bölüm ne zaman?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Yargı'nın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Peki, Yargı bu akşam var mı? Yargı dizisi yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...

YARGI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Ceylin gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda sınır tanımayan bir avukattır. Bir müvekkiliyle ilgili yine illegal yoldan bilgi alabilmek için savcı Ilgaz'ın karşısına çıkar. Ancak Ilgaz'ın, Ceylin'in tam aksine, mesleki etik konusunda katı kuralları vardır, bu yüzden de kariyerinde çok başarılı ve sözü dinlenen bir savcıdır.

Ilgaz kardeşi Çınar'ın katil olmakla suçlandığı bir cinayet vakasıyla karşılaşınca; ilk defa kendi kurallarını yıkar. Ceylin'den kardeşini savunmasını ister. Bu noktadan sonra işler ikisinin de tahmin edemeyeceği bir yola girer. Ilgaz ve Ceylin; Çınar'ın aklanması için çalışırken, kendilerini ikisinin de ailelerine kadar uzanan bir gizem yumağının içinde bulacaklardır.

YARGI BU AKŞAM VAR MI?

Yargı dizisi yılbaşı arasına girdiği için yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacaktır. Sevilen dizinin önümüzdeki hafta ekranlara gelmesi bekleniyor.