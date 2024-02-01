Yardım ettiği yolcu tarafından vurulan taksici kim? Taksici öldü mü?

Gaziemir'de gerçekleşen cinayet büyük üzüntüye neden oldu. İzmir'de taksi şoförlüğü yapan Oğuz Erge, aracına aldığı yolcu tarafından vuruldu. Olay öncesi, sırası ve sonrasında yaşananların da araç içi kamerasınca kaydettiği ortaya çıktı.Yardım ettiği yolcu tarafından vurulan taksici kim? Taksici öldü mü?

YARDIM ETTİĞİ YOLCU TARAFINDAN VURULAN TAKSİCİ KİM?

Taksi şoförü Oğuz Erge (44), saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan ve Gaziemir'e gideceğini belirten D.A'yı aracına aldı. Saldırgan araç hareket ettikten sonra arka koltuktan taksi şoförünü silahla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Oğuz Erge hayatını kaybetti.

OLAY NASIL OLDU?

İzmir'de bir taksici, soğukta üşümesin diye aldığı müşterisi tarafından tabancayla 3 el ateş edilerek vuruldu. Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında D.A'nın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Oğuz Erge'yi yaraladı. Şüpheli, Erge'nin üzerindeki ve aracını da soyarak olay yerinden kaçtı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI MI?

110 saatlik görüntülerin izlenmesinin ardından kimliği tespit edilen D.A, Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını ve şüphelinin yakalandığını aktaran Tunç, "Hastanede tedavi altına alınan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Her iki olayla ilgili başlatılan adli soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.