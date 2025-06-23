Yaprak Erkek kimdir? Yaprak Erkek kaç yaşında, nereli?

Yaprak Erkek kimdir? Yaprak Erkek kaç yaşında, nereli?
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Son dönemde voleybolseverlerin sıkça merak ettiği sorulardan biri de "Yaprak Erkek kimdir?" oldu. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda forma giyen genç yıldız Yaprak Erkek, başarılarıyla dikkat çekiyor.

"Yaprak Erkek kimdir?" sorusunu yanıtlayan biyografi detaylarına göre, Ankara doğumlu olan genç oyuncu, hem yurt içi hem yurt dışı kulüplerde önemli kariyer adımları attı. Spor severlerin "Yaprak Erkek kimdir?", "Yaprak Erkek kaç yaşında?" ve "Yaprak Erkek nereli?" gibi sorularına net cevaplar aradığı bu dönemde, kariyeri başarılarla dolu bir yükseliş sergiliyor. Peki, Yaprak Erkek kimdir? Yaprak Erkek kaç yaşında, nereli?

YAPRAK ERKEK KİMDİR?

Yaprak Erkek, 2 Eylül 2001 tarihinde Ankara'da doğdu. 2025 yılı itibarıyla 23 yaşında olan başarılı smaçör, voleybola İlbank altyapısında başladı. 2022'den itibaren Türkiye'nin köklü kulüplerinden Eczacıbaşı Dynavit'te forma giyiyor. 1,82 metre boyunda olan genç sporcu, 300 cm smaç ve 295 cm blok yüksekliğiyle dikkat çekiyor.

Milli formayı da başarıyla taşıyan Yaprak Erkek, 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda altın, 2022 Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazandı.

Yaprak Erkek kimdir? Yaprak Erkek kaç yaşında, nereli?

Son olarak 2025 FIVB Milletler Ligi'nde Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı kadrosunda yer alan Yaprak Erkek, sporseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Yaprak Erkek kimdir? Yaprak Erkek kaç yaşında, nereli?

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