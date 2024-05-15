Yapay zeka Claude nedir? Claude'un ChatGPT'den farkı nedir?

Claude 3, metinlerin yanı sıra fotoğraf, belge, görsel ve ses verilerini analiz edebilir. Türkçe dahil olmak üzere pek çok dilde hizmet verir. Piyasadaki GPT modelleri içinde ChatGPT'nin ardından en yetenekli modellerden biridir. Daha az veriyle çalışan ücretsiz Claude 3 Sonnet kütüphanesi bulunurken, Claude 3 Opus kütüphanesi için aylık üyelik satın almak mümkündür. İşte yapay zeka Claude hakkındamerak edilen detaylar…

CLAUDE AI NEDİR?

Claude, Anthropic tarafından geliştirilen bir sonraki nesil yapay zeka asistanıdır. Claude, iş için tasarlanmış ve güvenli, doğru ve güvenilir bir şekilde eğitilmiştir.

Nasıl Çalışır?: Claude, uzun istemleri kabul edebilir ve bir seferde 100 bin tokena eşit olan 75.000 kelimeye kadar işleyebilir. Bu, ChatGPT'den daha uzun istemleri işleyebilme yeteneği sağlar. ChatGPT'nin belirteç sınırı 4.000 ila 8.000 arasındadır.

Güvenlik Önlemleri: Claude, zararsız ve güvenli bir yapay zeka sohbet robotu olarak tasarlanmıştır. Anthropic, güvenlik ve gizlilik konularına büyük önem verir.

CLAUDE'UN CHATGPT'DEN FARKI NEDİR?

Claude, ChatGPT'ye benzer bir yapay zeka modelidir, ancak bazı önemli farklar vardır. İşte bu iki aracın farkları:

Çok Dilli Yetenekler: Claude, dünya üzerindeki neredeyse tüm dillerde konuşabilir ve hatta yeni bir dil oluşturmak için bir dili kullanabilir.

Büyük Bağlam Penceresi: Claude'un bağlam penceresi daha büyüktür, yani daha fazla veriyi aynı anda işleyebilir. Bu, daha kapsamlı ve bilgilendirici yanıtlar üretebilmesini sağlar.

Daha Uzun Yanıtlar: Claude, önceki dil modellerine göre daha uzun yanıtlar üretebilir. Bu, karmaşık görevlerle daha iyi başa çıkmasına yardımcı olur.

Geliştirilmiş Kodlama Becerileri: Claude, Python, JavaScript ve SQL gibi programlama dillerinde kod üretebilir.

Güvenlik ve Etiğe Odaklanma: Claude, güvenlik ve etik açısından tasarlanmıştır ve zararlı içerik üretme olasılığı daha düşüktür.

API Aracılığıyla Kullanılabilir: Claude, API aracılığıyla diğer uygulamalara entegre edilebilir.

ChatGPT ise daha geniş bir yelpazede özelliklere sahiptir, örneğin görüntü oluşturma ve internet erişimi gibi. Ancak Claude, daha büyük bir bağlam penceresi ve daha uzun yanıtlar üretebilme yeteneği ile dikkat çeker. Hangi aracın sizin ihtiyaçlarınıza daha uygun olduğunu değerlendirmeniz gerekecektir.