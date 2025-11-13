Haberler

Yangın söndürme uçağı düştü mü?

Yangın söndürme uçağı düştü mü?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 1 yangın söndürme uçağı ile Hırvatistan'da irtibat kesildi. Yangın söndürme uçağı düştü mü?

Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir yangın söndürme uçağıyla Hırvatistan semalarında iletişim kurulamıyor. Uçakla bağlantının kesilmesi, düşme ihtimaline yönelik endişeleri artırdı.

YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI DÜŞTÜ MÜ?

Hırvatistan'da görev yapan Orman Genel Müdürlüğü'nün yangın söndürme uçağıyla temasın aniden kopması dikkat çekti. Uçağın akıbetine dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili soru işaretleri sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kamuoyuna Duyuru

Orman Genel Müdürlüğümüze ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağımız, Hırvatistan Zagreb'te planlanmış olan bakım faaliyeti için 12 Kasım Çarşamba günü saat 10:24'te Çanakkale'den hareket etmiştir. 2 uçak meteorolojik şartlar sebebiyle geceyi Hırvatistan Rejika Havaalanı'nda geçirmiş, bugün (13 Kasım 2025 Perşembe) TSİ 17:38'de Zagrep Havaalanı için kalkış yapmasını müteakip, hava muhalefeti sebebiyle tekrar Rejika Havaalanı'na dönüşe geçmişlerdir. Dönüş rotası esnasında bir uçağımız Rejika Havaalanı'na inmiş, ancak diğer uçakla TSİ 18:25'te telsiz irtibatı kesilmiştir. Görevli pilotumuza ve uçağa ulaşmak için Hırvatistan birimleriyle koordineli olarak arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır.

Konu hakkında detaylar netleşince kamuoyuna bilgilendirmelerimiz devam edecektir."

Ayrıntılar geliyor...

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
20 şehidimizin naaşı Türkiye'ye getirildi

Gürcistan'daki faciada yeni gelişme! Uçak Ankara'ya indi
20 şehidimizin acısını yaşarken, Yunanistan'dan skandal paylaşım

20 şehidimizin acısını yaşarken, komşu ülkeden skandal paylaşım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
Mehmet Ali Erbil'den servet açıklaması: Oturduğum ev 10 milyon dolar

'Maddi çöküş' iddiaları sonrası ilk kez servetini açıkladı
Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı

Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Menajerinden olay hamle! Icardi'yi bakın hangi takıma teklif etti

Menajerinden olay hamle! Icardi'yi bakın hangi takıma teklif etti
Fenerbahçe'deki başarının sırrı ortaya çıktı

Başarının tüm sırrı buymuş
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Sultangazi'de balkondan atlamak isteyen genç yürekleri ağza getirdi

Tüm mahalleyi ayağa kaldırdı! Korku dolu anlar kamerada
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması

Beşiktaş'tan resmi açıklama: Rafa Silva izin istedi
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.