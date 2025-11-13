Yangın söndürme uçağı düştü mü?

Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir yangın söndürme uçağıyla Hırvatistan semalarında iletişim kurulamıyor. Uçakla bağlantının kesilmesi, düşme ihtimaline yönelik endişeleri artırdı.

YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI DÜŞTÜ MÜ?

Hırvatistan'da görev yapan Orman Genel Müdürlüğü'nün yangın söndürme uçağıyla temasın aniden kopması dikkat çekti. Uçağın akıbetine dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili soru işaretleri sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kamuoyuna Duyuru

Orman Genel Müdürlüğümüze ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağımız, Hırvatistan Zagreb'te planlanmış olan bakım faaliyeti için 12 Kasım Çarşamba günü saat 10:24'te Çanakkale'den hareket etmiştir. 2 uçak meteorolojik şartlar sebebiyle geceyi Hırvatistan Rejika Havaalanı'nda geçirmiş, bugün (13 Kasım 2025 Perşembe) TSİ 17:38'de Zagrep Havaalanı için kalkış yapmasını müteakip, hava muhalefeti sebebiyle tekrar Rejika Havaalanı'na dönüşe geçmişlerdir. Dönüş rotası esnasında bir uçağımız Rejika Havaalanı'na inmiş, ancak diğer uçakla TSİ 18:25'te telsiz irtibatı kesilmiştir. Görevli pilotumuza ve uçağa ulaşmak için Hırvatistan birimleriyle koordineli olarak arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır.

Konu hakkında detaylar netleşince kamuoyuna bilgilendirmelerimiz devam edecektir."

