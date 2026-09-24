Haberler

Yandex Go Bursa’da hizmete başladı, Türkiye’de faaliyet gösterdiği şehir sayısı yediye ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yandex Go Bursa’da hizmete başladı, Türkiye’de faaliyet gösterdiği şehir sayısı yediye ulaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa’da hizmet vermeye başlayan Yandex Go, Türkiye’de faaliyet gösterdiği şehir sayısını yediye çıkardı. Şehrin yaklaşık 3 milyon sakininin yararlanabileceği hizmet, yolcuları lisanslı taksilerle buluştururken teknoloji desteğiyle şehir içi ulaşımı daha hızlı, kolay ve erişilebilir hâle getiriyor.

İstanbul, 23 Eylül 2026 — Teknoloji şirketi Yandex Türkiye bünyesinde faaliyet gösteren Yandex Go, Türkiye'deki büyümesini sürdürürken Bursa'da da hizmete vermeye başladı. Yandex Go, tek bir dijital platform üzerinden şehirdeki yaklaşık 3 milyon kişinin ulaşım seçeneklerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Yandex Go'nun Bursa'da hizmete başlaması, şirketin Türkiye genelinde dijital dönüşümü ve daha akıllı mobilite çözümlerini yaygınlaştırma çalışmalarında attığı bir diğer stratejik adım niteliğinde. Yandex Go, sunduğu özelliklerle günlük ulaşımın herkes için daha hızlı, daha kolay ve daha erişilebilir hâle gelmesine katkı sağlıyor.

Yandex Go Türkiye Ülke Müdürü Semih Altuğ yaptığı açıklamada, “ Bursa'da hizmete başlamamızla birlikte, Türkiye'nin kentsel mobilite ekosistemine yönelik uzun vadeli stratejimiz doğrultusunda önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Hedefimiz, ülkenin ana ulaşım güzergâhlarında milyonlarca insanı birbirine bağlayan ve herkes için güvenilir, yenilikçi ve uygun fiyatlı ulaşım imkânı sunan teknoloji odaklı bir hizmet ağı oluşturmak. Bursa, Türkiye genelinde mobilitenin dijitalleşmesi yolunda attığımız bir diğer önemli adım. Sürekli gelişim anlayışımız doğrultusunda, kullanıcılarımız nerede olurlarsa olsunlar, hizmetimizi onlar için giderek daha erişilebilir ve ulaşılabilir hâle getiriyoruz.” dedi.

Yandex Go platformu, gelişmiş konum belirleme ve akıllı rota oluşturma teknolojilerinden yararlanarak yolcuları en yakındaki müsait iş ortağı sürücülerle eşleştiriyor. Böylece bekleme süreleri en aza indirilirken verimlilik en üst düzeye çıkarılıyor. Kullanıcılar ödemelerini uygulama üzerinden kartla veya nakit olarak farklı yöntemlerle yapabiliyor.

Hizmet yalnızca lisanslı taksilerle iş birliği yapıyor ve operasyonlarını kolaylaştırmak, şeffaflığı artırmak ve Türkiye'deki taksi sektöründe standartları yükseltmek için onları dijital çözümlerle donatıyor. Yandex Go, en yeni teknolojileri kullanıma sunarak hem iş ortağı sürücüleri, hem de yolcuları desteklemeyi ve her yolculuğu daha verimli ve uygun maliyetli hâle getirmeyi amaçlıyor.

Yandex Go, Haziran 2026'da mobilite çözümlerini İstanbul'da kullanıma sunmuştu. Platform bugün İstanbul, Antalya, İzmir, Ankara, Mersin, Adana ve Bursa olmak üzere Türkiye'nin 7 şehrinde hizmet veriyor.

Ece Güneş
Ece Güneş
Haberler.com
Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Vali yardımcısından acı haber! Ortaya çıkan detay kahretti
Katz'dan Erdoğan'ı hedef alan skandal sözler! Türkiye'den peş peşe tepki

Yine haddini aştı! BM'ye ayar veren Erdoğan için skandal suçlama
Vlahovic'ten Serenay Sarıkaya'ya olay beğeni! Sonrasında bakın ne yaptı

Vlahovic'ten Serenay'a olay hamle! Sonrası daha bomba
ABD uçak gemisindeki 8 denizci intihar girişiminde bulundu

Orduyu sarsan intihar depremi! Bunalıma giren çok sayıda denizci...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Turistik teknede herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler

Turistlerle dolu teknede şok anlar: Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler
Ekipler zeytin sineği için alarmda! Üreticiye 'takip edin' uyarısı

Ekipler yeşil altın için alarmda! İstilacı küçük ama zararı büyük
Hindistan'da alev alan yataklı otobüste 9 kişi öldü, şoför ve muavin gözaltına alındı

Yolcular fark edip uyardı ama şoför otobüsü durdurmadı: 9 ölü!
Trump dünyaya duyurdu! Türkiye'den dev Boeing hamlesi

Trump gece yarısı dünyaya duyurdu! Türkiye'den çok konuşulacak hamle
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı

Can kaybı ve yıkım var mı? Şanlıurfa Valisi'nden ilk açıklama

Gençleşmek için Vietnam'ın yolunu tuttu! Son hali şaşkına çevirdi

Türkiye'den Vietnam'a gençleşmeye gitti! Son hali şaşkına çevirdi
Zelenski'den Rus gazetecinin ısrarlı sorusuna küfürlü yanıt: Füzeyle...

Zelenski'yi çileden çıkaran soru! Gazeteciye küfürle yanıt verdi