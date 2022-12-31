Yanarım şarkı sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen şarkılarından olan Yanarım kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Yanarım şarkısının sözleri merak uyandırdı. Yanarım şarkı sözleri! Yanarım şarkısını kim söylüyor? Yanarım sözleri neler? Yanarım dinle!

Yanarım şarkı sözleri! Yanarım şarkı sözleri, şarkının dinleyicileri tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla adından söz ettiren şarkı Yanarım büyük ilgi gördü ve dinleyenler Yanarım şarkısı sözleri araştırması yapmaya başladı. Yanarım şarkı sözleri! Yanarım şarkısını kim söylüyor? Yanarım sözleri neler? Yanarım dinle! detaylar haberimizde...

YANARIM ŞARKI SÖZLERİ!

Sen bana aklımla başım arasındaki mesafe kadar yakınsın

Sen bana aklımla başım arasındaki mesafe kadar da uzaksın

Sen bana haramsın , tövbe tutmaz iflah olmazsın sen asla

Sen benim kanayan yaramsın kabuk bağlamazsın kanarsın

Kanarım kanarım kanarım ateşlere yürürüm yanarım

Kül olurum savurup denize yağmurlara karşı yağarım oy oy oy

Yanarım yanarım ateşlere yürürüm yanarım

Kül olurum savurup denize yağmurlara karşı yağarım oy oy oy

Sen bana aklımla başım arasındaki mesafe kadar yakınsın

Sen bana aklımla başım arasındaki mesafe kadar da uzaksın

Sen bana haramsın , tövbe tutmaz iflah olmazsın sen asla

Sen benim kanayan yaramsın kabuk bağlamazsın kanarsın

Kanarım kanarım ateşlere yürürüm yanarım

Kül olurum savurup denize yağmurlara karşı yağarım oy oy oy

Yanarım yanarım ateşlere yürürüm yanarım