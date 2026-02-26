Haberler

Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz
2013 yılında kız kardeşinin Disneyland sevincine verdiği tepkiyle bir gecede fenomen haline gelen 'Side-Eyeing Chloe' yani Chloe Clem, artık genç bir kız oldu. O dönemdeki karakteristik yüz hatlarını korusa da değişimiyle hayranlarını şaşırtıyor. Chloe, bugün sosyal medyada hala geniş bir kitle tarafından takip ediliyor. Ailesiyle birlikte paylaştığı güncel fotoğraflar, o küçük kızın artık eğitimine ve kişisel gelişimine odaklanan bir genç olduğunu gösteriyor.

İnternet dünyasının en ikonik yüzlerinden biri olan ve yan bakışıyla hafızalara kazınan Chloe , o meşhur bakışının üzerinden geçen yılların ardından artık kocaman bir genç kız oldu.

CHLOE , BÜYÜDÜ

Küresel bir fenomene dönüşen Chloe, aradan geçen zamanda çocukluk evresini tamamlayarak bambaşka bir görünüme kavuştu.

Bugün sosyal medyada hala geniş bir kitle tarafından takip edilen Chloe, o dönemdeki karakteristik yüz hatlarını korusa da değişimiyle hayranlarını şaşırtıyor. Ailesiyle birlikte paylaştığı güncel fotoğraflar, internet tarihinin bir dönemine damga vuran o küçük kızın artık eğitimine ve kişisel gelişimine odaklanan bir genç olduğunu gösteriyor.

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıI. Borrel:

Bu çok ciddi ve önemli haberi bize zahmet edip sunduğunuz için ne diyelim size

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

