Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz
2013 yılında kız kardeşinin Disneyland sevincine verdiği tepkiyle bir gecede fenomen haline gelen 'Side-Eyeing Chloe' yani Chloe Clem, artık genç bir kız oldu. O dönemdeki karakteristik yüz hatlarını korusa da değişimiyle hayranlarını şaşırtıyor. Chloe, bugün sosyal medyada hala geniş bir kitle tarafından takip ediliyor. Ailesiyle birlikte paylaştığı güncel fotoğraflar, o küçük kızın artık eğitimine ve kişisel gelişimine odaklanan bir genç olduğunu gösteriyor.
CHLOE , BÜYÜDÜ
