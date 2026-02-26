Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz

İnternet dünyasının en ikonik yüzlerinden biri olan ve yan bakışıyla hafızalara kazınan Chloe , o meşhur bakışının üzerinden geçen yılların ardından artık kocaman bir genç kız oldu.

CHLOE , BÜYÜDÜ

Küresel bir fenomene dönüşen Chloe, aradan geçen zamanda çocukluk evresini tamamlayarak bambaşka bir görünüme kavuştu.

Bugün sosyal medyada hala geniş bir kitle tarafından takip edilen Chloe, o dönemdeki karakteristik yüz hatlarını korusa da değişimiyle hayranlarını şaşırtıyor. Ailesiyle birlikte paylaştığı güncel fotoğraflar, internet tarihinin bir dönemine damga vuran o küçük kızın artık eğitimine ve kişisel gelişimine odaklanan bir genç olduğunu gösteriyor.

Kaynak: Haberler.com