YALOVA SU KESİNTİSİ! 30 Ocak Yalova'da sular ne zaman gelecek?

Yalova'da yaşanan su kesintisi nedeniyle, vatandaşlar gün boyunca su hizmetinde aksama yaşayabilirler. Vatandaşlar, Yalova'da 30 Ocak Perşembe günü suların ne zaman geleceğini merak ediyor. Yalova'da sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Yalova'da su kesintisi var mı? Yalova'da sular ne zaman gelecek? Detaylar haberimizde...

YALOVA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Yeşil Körfez Su Birliği Arıtma Tesisi'nde meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle, bugün (30 Ocak 2025, Perşembe) Yalova genelinde su kesintisi yaşanmaktadır. Yalova Belediyesi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü ve suyun ne zaman geleceği konusunda güncel bilgilendirmelerin yapılacağını belirtmiştir.

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YALOVA'DA NEDEN SULAR KESİLDİ?

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, sudan numune alınarak inceleme başlatırken, jandarma ekipleri de kentin temiz içme suyunu sağlayan Kurtköy Deresi'ne kimyasal madde atılma olasılığı üzerine harekete geçerek soruşturma başlattı.