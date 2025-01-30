1050 lirayı geçenler 2000 lira ödeyecek! Elektrik faturalarında yeni dönem şubatta başlayacak, martta faturalara yansıyacak

Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı

Trump yönetimi şokta! ABD'deki esrarengiz kazada kurtulan olmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı

Hamas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ricasını geri çevirmedi
Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı

Faruk Fatih Özer hakkında yeni gelişme

YALOVA SU KESİNTİSİ! 30 Ocak Yalova'da sular ne zaman gelecek?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da 30 Ocak 2025 Perşembe günü geniş çaplı bir su kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar, "Yalova'da sular ne zaman gelecek?", "Su kesintisi ne zaman bitecek?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte Yalova Belediyesi'nin yaptığı son açıklamalar ve güncel gelişmeler…

Yalova'da yaşanan su kesintisi nedeniyle, vatandaşlar gün boyunca su hizmetinde aksama yaşayabilirler. Vatandaşlar, Yalova'da 30 Ocak Perşembe günü suların ne zaman geleceğini merak ediyor. Yalova'da sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Yalova'da su kesintisi var mı? Yalova'da sular ne zaman gelecek? Detaylar haberimizde...

YALOVA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Yeşil Körfez Su Birliği Arıtma Tesisi'nde meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle, bugün (30 Ocak 2025, Perşembe) Yalova genelinde su kesintisi yaşanmaktadır. Yalova Belediyesi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü ve suyun ne zaman geleceği konusunda güncel bilgilendirmelerin yapılacağını belirtmiştir.

YALOVA SU KESİNTİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

Yalova'da sular ne zaman gelecek?

YALOVA'DA NEDEN SULAR KESİLDİ?

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, sudan numune alınarak inceleme başlatırken, jandarma ekipleri de kentin temiz içme suyunu sağlayan Kurtköy Deresi'ne kimyasal madde atılma olasılığı üzerine harekete geçerek soruşturma başlattı.

YALOVA SU KESİNTİSİ! 30 Ocak Yalova'da sular ne zaman gelecek?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Dursun Özbek, Sergen'in "1 numara" dediği golcüyü almaya gidiyor
img

Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu
img

Türkiye'de de çok satan patates cipsi piyasadan toplatılıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalova'da 'içme suyuna kimyasal madde karıştı' iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında

Bir şehri susuz bırakan olayda 4 eski belediye çalışanı gözaltında
Milan Skriniar resmen Fenerbahçe'de

Skriniar resmen Fenerbahçe'de
Bütün kazancını gayrimenkule yatırmış! İşte Emrah'ın sahip olduğu ev sayısı

Sahip olduğu daire sayısı ve kira getirisi dudak uçuklattı
Dursun Özbek, Sergen Yalçın'ın '1 numara' dediği golcüyü almaya gidiyor

Dursun Özbek, Sergen'in "1 numara" dediği golcüyü almaya gidiyor
Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü

Kuran yakan provokatör canlı yayın sırasında öldürüldü
Fatih Terim Süper Lig devinden milli golcüyü istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Süper Lig'den milli yıldızı istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.