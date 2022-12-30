Yalnız Kurt bu akşam final bölümüyle ekranlara geliyor. 35. bölümüyle ekranlara veda edecek olan Yalnız Kurt dizisi hakkında Yalnız Kurt neden final yapıyor? Yalnız Kurt bitiyor mu? Yalnız Kurt neden bitiyor? Soruları gündem oldu.

Yalnız Kurt neden final yapıyor? Yalnız Kurt bu akşam final bölümüyle ekranlara geliyor. 35. bölümüyle ekranlara veda edecek olan Yalnız Kurt dizisi hakkında Yalnız Kurt neden final yapıyor? Yalnız Kurt bitiyor mu? Yalnız Kurt neden bitiyor? Soruları gündem oldu. İşte detaylar...

YALNIZ KURT NEDEN FİNAL?

Yalnız Kurt dizisinin neden final yaptığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ancak dizinin reytinglerdeki düşüş nedeniyle ekranlara veda ettiği iddia ediliyor.

Yalnız Kurt dizisinin yapımcı şirketi olan Sinegraf konuyla ilgili olarak; ""Üzülerek belirtmeliyiz ki, sizlerle birlikte çıkmış olduğumuz Yalnız Kurt hikâyemizin sonuna geldik. 30 Aralık 2022 tarihinde yayınlanacak 32. bölüm itibariyle projemizi sonlandırma kararı aldık. Bu süreçte emekleriniz işbirliğinize özverili çalışmalarınız için sizlere çok teşekkür ederiz. Yeni anlatacağımız hikâyelerde sizlerle yeniden buluşmak üzere…" açıklamasında bulundu.

YALNIZ KURT OYUNCULARI

Cihan Ünal (Kumandan), Hasan Deniz Yaran (Kurdoğlu), Jessica May (Meryem), Altan Gördüm, Uğur Çavuşoğlu, Murat Han(Doğan), Kürşat Alnıaçık (Viking), Yaprak Medine (Mira), Mustafa Yalçın Hafızoğlu, Hakan Bilgin, Hazım Körmükçü, Gerçek Alnıaçık, Hilmi Özçelik, Gökçe Özyol, Mert Asutay, Enis Yıldız, Recep Çavdar, Ali Buhara Mete, Alper Saylık, Cihan Kurtaran, Furkan Esen, Doğu Can