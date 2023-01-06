Yalı Çapkını bu akşam var mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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Yalı Çapkını dizisinin de yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Dizinin takipçileri Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtını araştırırken dizinin diğer detaylarını da merak etti. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren, gönülleri fethetmeyi başardı. Yeni bölümü heyecanla beklenen dizi hakkında Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, sorusunun yanıtı araştırıldı.
YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
En son 30 Aralık'ta izleyicilerle buluşulan Yalı Çapkını 6 Ocak Cuma günü 16. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek.
Yalı Çapkını'nın oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor;
Afra Saraçoğlu,
Mert Ramazan Demir,
Çetin Tekindor,
Şerif Sezer,
Gülçin Şantırcıoğlu,
Emre Altuğ,
Gözde Kansu,
Ersin Arıcı,
Beril Pozam,
Doğukan Polat,
İrem Altuğ,
Öznur Serçeler,
Hülya Duyar,
Diren Polatoğulları,
Sezin Bozacı,
Yiğit Tuncay,
Buçe Buse Kahraman,
Cansu Fırıncı,
Selen Özbayrak,
Umut Gezer.