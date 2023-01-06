Yalı Çapkını bu akşam var mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yalı Çapkını dizisinin de yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Dizinin takipçileri Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtını araştırırken dizinin diğer detaylarını da merak etti. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?