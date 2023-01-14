Star Tv ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını 17. bölümü ile ekranlara geldi. Her hafta izleyiciyi ekranlara kilitleyen dizinin son bölümünü kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler ise arama motorlarında Yalı Çapkını son bölüm izle! Yalı Çapkını son bölüm tek parça HD izle! Yalı Çapkını 17. bölüm izle aramasını yaptı. İşte Yalı Çapkını son bölüm izle! Yalı Çapkını son bölüm tek parça HD izle! Yalı Çapkını 17. bölüm izle!

Yalı Çapkını dizisi yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip ediliyor. Kısa sürede gündemde yerini alan dizinin son bölümü olan 17. bölümü kaçıranlar ise tekrar izlemek için Yalı Çapkını son bölüm izle! Yalı Çapkını son bölüm tek parça HD izle! Yalı Çapkını 17. bölüm izle aramasını yapıyor. İşte Yalı Çapkını son bölüm!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE!

Yalı Çapkını 17. bölümü izleyicileri ile birlikte 13 Ocak tarihinde Star Tv ekranlarında buluştu. Aşağıda yer almakta olan kısımdan Yalı Çapkını 17. bölüme ulaşabilirsiniz. İyi seyirler.

YALI ÇAPKINI 17. BÖLÜM İZLE

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.