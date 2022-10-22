Yalı Çapkını dizisinin son bölümünü kaçıran birçok izleyici, son bölümü izlemek için internet üzerinden Yalı Çapkını son bölüm izle aramasını veya Yalı Çapkını 5. bölüm Full HD izle aramasını gerçekleştiriyorlar. Star Tv ekranlarından yayınlanan Yalı Çapkını dizi oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri çekmeyi başardı. İşte Yalı Çapkını son bölüm İZLE! Yalı Çapkını 5. bölüm Full HD izle!

Başrolünde Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı aldığı Yalı Çapkını STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yalı Çapkını dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Star Tv ekranlarından yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı merak edildi. Yeni dizi Yalı Çapkını yeni bölümüyle geçtiğimiz akşam ekranlara geldi. İşte Yalı Çapkını son bölüm İZLE! Yalı Çapkını 5. bölüm Full HD izle!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE

Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Yalı Çapkını 5. bölüm 21 Ekim tarihinde izleyicileri ile buluştu. Yalı Çapkını 5. bölümü izlemek isteyen izleyiciler YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE'ye tıklayarak son bölüme ulaşabilirler.

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.