Yalı Çapkını CANLI İZLE! Yalı Çapkını 17.bölüm İZLE! 13 Ocak Yalı Çapkını yeni bölüm izle! Yalı Çapkını yeni bölüm İZLE!
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Star Tv ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Yalı Çapkını yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Heyecanla beklenen Yalı Çapkını adlı yapımı canlı izlemek isteyen seyirciler, Yalı Çapkını canlı izle! Yalı Çapkını 17.bölüm izle! araştırmaları yapmaya başladı. İşte, 13 Ocak Yalı Çapkını canlı izleme linki!
Başrolünde Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı aldığı Yalı Çapkını STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yalı Çapkını dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Heyecanla beklenen Yalı Çapkını adlı yapımı canlı izlemek isteyen seyirciler, Yalı Çapkını canlı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm canlı izle! araştırmaları yapmaya başladı. Yalı Çapkını yeni bölümünün internetten nasıl izleneceği merak konusu oldu. Yalı Çapkını 17.bölüm İZLE! 13 Ocak Yalı Çapkını yeni bölüm İZLE! aratılıyor. Detaylar haberimizde...
Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.
Yılbaşı buluşmasından sonra yalıda her şey eskiye dönerken sıra Ferit ve Seyran'ın kapağa taşınacağı bir dergi çekimindedir. Dergi editörü ise Orhan'ı çok eskiden tanıyan Defne'dir. Beklenmedik olaylarla dolu bir gece Ferit'i beklemektedir.
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