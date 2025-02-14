Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını 94. yeni son bölüm full HD canlı yayın izle

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Star Tv kanalında yayınlanan Yalı Çapkını, farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar tarafından, Yalı Çapkını yeni bölüm izle! Yalı Çapkını full izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Yalı Çapkını 92. bölüm canlı izleme linki!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Aile içindeki büyük kayıpların ve ihanetlerin gölgesinde Korhanlar için her şey değişir. Seyran, Suna'nın hayatta olduğunu öğrenirken korkunç bir gerçekle yüzleşir. Ailede yas ve öfke kol gezerken Ferit ise intikam almak için gözü dönmüş durumdadır. Ancak Halis Ağa, her şeyi dizginlemeye çalışarak ailesini korumanın başka yollarını bulur. Öte yandan Abidin ve Suna arasındaki gerilim doruk noktasına ulaşır. Abidin'in, Suna'yla son bir kez görüşme talebi tüm dengeleri değiştirir.

YALI ÇAPKINI DİZİSİ OYUNCULARI

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer , Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Gülen Gediklioğlu, Pelin Akil.

YALI ÇAPKINI YENİ SEZON BUGÜN VAR MI?

Yalı Çapkını yeni sezonuyla bu akşam 20:00'de STAR TV'de...

Yalı Çapkını94. bölümü Star TV platformlarından izleyebilirsiniz.