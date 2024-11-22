Yalı Çapkını bu akşam var mı? 22 Kasım Yalı Çapkını dizisi 84. bölüm yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı!

Yalı Çapkını bu akşam var mı? 22 Kasım Yalı Çapkını dizisi 84. bölüm yayınlanacak mı? soruları gündeme geliyor. Star Tv yayın akışında bu akşam Yalı Çapkını dizisi yayınlanacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Star Tv yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

YALI ÇAPKINI DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi bu akşam 84. bölümüyle seyircisi ile buluşuyor. Yalı Çapkını dizisi her Cuma saat 20:00'da Star Tv'de yayınlanıyor.

YALI ÇAPKINI DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Geçmişinde Seyran'la yaşadığı korkularla yüzleşip tüm olanlara bir perde çeken Ferit, nihayet kalbinin derinliklerindeki gerçek duygularıyla yüzleşir. Halis Ağa'dan duyduklarından güç alan Seyran ise, Ferit'i bir kez daha kaybetmemek için her şeyi göze alarak etkili bir rest çeker. Seyran'ı kaybetme korkusuyla sarsılan Ferit, kendini hiç beklemediği bir anda Diyar'ın kapısında bulur. Diyar, Ferit'ten aklına bile getirmediği sözler duyacaktır. İki kadının bu zorlu mücadelesi arasında kalan Ferit, kimseyi incitmeden hem duygularını korumaya çalışacak hem de aklının ona çizdiği yolda ilerlemek için çaba gösterecektir. Fakat bu süreç onu derinden yıpratacaktır. Öte yandan Ferit'i kaybetmemekte kararlı olan Diyar, sonunda bir adım atarak yalıdaki herkesi şaşırtacak büyük bir gelişmeye yol açacaktır. Artık iki kadın arasında kaçınılmaz bir çekişme başlayacaktır.

22 KASIM STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 - Tuzak

08:00 - Türkiye'nin Doktorları

09:00 - Gençlik Rüzgarı

10:00 - Gazete Magazin

14:15 - MasterChef Türkiye

16:30 - Çarkıfelek

20:00 - MasterChef Türkiye