Yalı Çapkını bu akşam var mı? 10 Ocak Yalı Çapkını 90. bölüm yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı!

Yalı Çapkını bu akşam var mı? 10 Ocak Yalı Çapkını dizisi 90. bölüm yayınlanacak mı? soruları gündeme geliyor. Star Tv yayın akışında bu akşam Yalı Çapkını dizisi yayınlanacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Star Tv yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

YALI ÇAPKINI DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi bu akşam 90. bölümüyle seyircisi ile buluşuyor. Yalı Çapkını dizisi her Cuma saat 20:00'da Star Tv'de yayınlanıyor.

YALI ÇAPKINI DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Ferit, Halis Ağa'nın emirlerine karşı gelerek ölümle burun buruna bir çatışmaya girer ve bu süreçte, kendini ispatlama arzusuyla baş başa kalır. Ancak ailesinin müdahalesi, Ferit'i hem fiziksel hem de duygusal olarak sarsar. Seyran, Ferit'in hayatını tehlikeye atmasına karşı çıkarken, onunla arasındaki ilişkiyi yeniden sorgular. Aile içinde ipotek krizi patlak verirken, Seyran ve Suna'nın geçmişte aldığı kararların sonuçları gün yüzüne çıkar. Aile bağları ve sorumluluklar altında ezilen Ferit ve Suna arasında yaşananlar, hayatlarındaki tüm dengeleri derinden sarsacak.

10 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını