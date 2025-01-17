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YALI ÇAPKINI 92. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 17 Ocak yeni bölüm fragman izleme linki var mı?

YALI ÇAPKINI 92. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 17 Ocak yeni bölüm fragman izleme linki var mı?
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YALI ÇAPKINI 92. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını 92. bölüm fragman! Yalı Çapkını adlı popüler dizi serisinin 92. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yalı Çapkını'nın son bölüm fragmanını kaçırmamak için takipte kalın.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, seyircisini her cuma ekrana kilitliyor. İlgi çekici konusuyla her hafta yeni bir heyecana yer veren Yalı Çapkını izlenme rekorları kırıyor. Dizinin her yeni bölümü merakla beklenirken, cuma günleri iple çekiliyor. YALI ÇAPKINI 92. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını 92. bölüm fragman!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Ferit ve Suna arasında yaşanan yakınlaşma, hem Seyran'ı hem de Abidin'i hiç düşünmedikleri durumları sorgulamaya iter. Ferit, geçmişiyle yüzleşmeye çalışırken Seyran'ın onu ayakta tutmak için verdiği çaba, herkesin hayatında sarsıcı değişimlere sebep olur. Suna, Ferit ile yaşadığı geceden sonra hem geçmişini hem de geleceğini sorgulamaya başlarken Abidin ile olan ilişkisiyle ilgili şaşırtıcı bir karar alır. Büyükhanım'ın entrikaları, Naci'nin şaşırtıcı itiraflarıyla gün yüzüne çıkar ve Halis Ağa'nın aile içindeki gerçek düşmanları görmesine sebep olur. Ferit, dedesiyle büyük bir yüzleşme yaşarken aile içindeki güç dengeleri yeniden kurulur. Ferit ve Seyran'ın bu kaostan sağ çıkıp çıkamayacağı ise merak konusudur.

YALI ÇAPKINI 92. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 17 Ocak yeni bölüm fragman izleme linki var mı?

YALI ÇAPKINI 92. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her cuma gününün heyecanla beklenen dizisi Yalı Çapkını, ilgi çekiyor. Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını'nın son bölümünde olanlar izleyiciyi adeta ekrana kilitledi. 90. bölümün sonrasında seyirciler 92. bölümde ne olacağını merak etmeye başladı. Ancak Yalı Çapkını'nın 92. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yalı Çapkını 92. bölüm fragmanı yayınlandığı anda haberimizde yer vereceğiz.

YALI ÇAPKINI DİZİSİ OYUNCULARI

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer , Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Gülen Gediklioğlu, Pelin Akil.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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