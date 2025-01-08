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Yalçın Karatepe kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Yalçın Karatepe kaç yaşında, nereli? Yalçın Karatepe b

Yalçın Karatepe kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Yalçın Karatepe kaç yaşında, nereli? Yalçın Karatepe b
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NOW Çalar Saat programının konuğu Yalçın Karatepe oldu. Canlı yayın konuğu CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, NOW Çalar Saat konuğu Yalçın Karatepe kimdir? Yalçın Karatepe kaç yaşında, nereli?

Yalçın Karatepe NOW Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Çalar saat konuğu CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. NOW Çalar Saat konuğu Yalçın Karatepe kimdir? Yalçın Karatepe kaç yaşında, nereli? Yalçın Karatepe biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

YALÇIN KARATEPE KİMDİR?

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde doğan [isim], lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) İktisat Bölümünde, yüksek lisans ve doktorasını ise burslu olarak eğitim gördüğü New Orleans Üniversitesi'nde tamamladı.

Halen öğretim üyesi olarak görev yaptığı Mülkiye'de, 2012-2015 yılları arasında fakülte dekanlığı görevinde bulundu. Türkiye siyaseti ve ekonomisi üzerine birçok akademik yayının yanı sıra, yurtiçi ve yurtdışında yayımlanan gazete ve dergilerde makaleleri yayımlanmaktadır. Aynı zamanda düzenli olarak köşe yazıları kaleme almaya devam etmektedir.

Atatürkçü Düşünce Derneği ve Finans Derneği gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği, başkan yardımcılığı ve başkanlık görevlerini üstlenmiştir. Partimizin 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi Üyesi seçilmiş, ardından Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi olarak görevlendirilmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gölge Kabinesi'nde Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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