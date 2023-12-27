Yalçın Dümer kimdir? 2. Sayfa konuğu Yalçın Dümer kaç yaşında, nereli? Yalçın Dümer biyografisi!

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YALÇIN DÜMER KİMDİR?

Yalçın Dümer, 1965 yılında İstanbul'da doğdu. Oyuncu ve sunucu. Oyuncu Ekrem Dümer ve Nejla Dümer'in oğludur. Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olmuştur. Konservatuar öğrencisiyken Şehir Tiyatroları'na girmiş, Amerika'da sinema okulunda okuyabilmek için benzin istasyonlarında çalışmıştır.

Ebru Cündübeyoğlu ile Çalar Saat ve Sabah Şekerleri programlarını sundular. Sonrasında Yalçın Dümer, Televole programını sunmuştur.

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