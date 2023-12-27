Yalçın Dümer kimdir? 2. Sayfa konuğu Yalçın Dümer kaç yaşında, nereli? Yalçın Dümer biyografisi!
2. Sayfa programının konuğu olan Yalçın Dümer hakkında merak edilenler haberimizde. Oyuncu Yalçın Dümer kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu canlı yayında konuşuldu. Peki, Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa konuğu Yalçın Dümer kimdir? Yalçın Dümer kaç yaşında, nereli?
Yalçın Dümer Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan Oyuncu Yalçın Dümer kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. 2. Sayfa konuğu Yalçın Dümer kimdir? Yalçın Dümer kaç yaşında, nereli? Yalçın Dümer biyografisi! 2. Sayfa konuğu Yalçın Dümer kimdir? Yalçın Dümer kaç yaşında, nereli? Yalçın Dümer biyografisi! Detaylar haberimizdedir…
YALÇIN DÜMER KİMDİR?
Yalçın Dümer, 1965 yılında İstanbul'da doğdu. Oyuncu ve sunucu. Oyuncu Ekrem Dümer ve Nejla Dümer'in oğludur. Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olmuştur. Konservatuar öğrencisiyken Şehir Tiyatroları'na girmiş, Amerika'da sinema okulunda okuyabilmek için benzin istasyonlarında çalışmıştır.
Ebru Cündübeyoğlu ile Çalar Saat ve Sabah Şekerleri programlarını sundular. Sonrasında Yalçın Dümer, Televole programını sunmuştur.
Filmografisi
- 1985: Yaz Bitti (Hakan)
- 1986: Asılacak Kadın (Yalçın Özveren)
- 1988: Canım Oğlum (Kenan Akyüz)
- 1988: Melodram (Ressam Koray)
- 1989: Hoşçakal (Yavuz)
- 1990: Aşka Kimse Yok (Yusuf)
- 1990: Hasan Boğuldu (Hasan)
- 1991: Mem-ü Zin (Memo)
- 1991: Benim İçin Ağlama (Rıfat)
- 1992: Fırtına Kuşu (Mustafa)
- 1992: Aysarının Zilleri (Kazım)
- 1993: Arayış - Abdullah-ı Tercüman (Abdullah-ı Tercüman)
- 1993: Barışta Savaşanlar
- 1993: Gecem ve Gündüzüm
- 1993: Çok Özel İlişkiler
- 1994: Bize Nasıl Kıydınız (Hüseyin)
- 1994: Zirvedekiler
- 1995: Gece Otostopçusu (Tolga)
- 1995: Gökkuşağı (Metin)
- 1995: Aşk Üzerine Söylenmemiş Her Şey (Cem)
- 1995: Mirasyediler (Metin)
- 1996: Anılardaki Sevgili
- 1996: Yüzleşme (Melih)
- 1996: Zühre (Metin)
- 1996: Çılgın Badiler
- 1997: İlk Aşk (Metin)
- 1998: Yaşama Hakkı
- 1999: Can Dostum (Cem)
- 1999: Evimiz Olacak mı? (Doktor)
- 2000: Aşk Hırsızı (Gökhan)
- 2000: Paşa Baba Konağı
- 2003: Umutların Ötesi
- 2004: Şeytan Sofrası
- 2005: Beşinci Boyut (Adem)
- 2006: Anka Kuşu (Selman)
- 2007: Kara Güneş
- 2007: Hakkını Helal Et
- 2007: İstiklal: Gelinin Binbaşıya Ağıdı
- 2008: Kar Düşerken
- 2008: Kollama (Celal)
- 2008: Saddam'ın Askerleri: Kara Güneş
- 2008: Sevgili Babam (Yaman)
- 2009: IV. Osman (Mithat)
- 2011: Kir (Komutan)
- 2012: Hayat Sürprizlerle Dolu
- 2012: İki Günlük Hürriyet
- 2013: Meçhul
- 2014: Alev Oteldeki Cinayet
- 2014: Başkanın Kızı
- 2014: Kız Evliya