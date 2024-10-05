Yalan CANLI izle! 5 Ekim Kanal D Yalan 18. bölüm canlı izle! Yalan son bölümde neler oldu SON BÖLÜM?

Dram yüklü anne kız hikayesi ile izleyici karşısına çıkan hazırlanan "Yalan" dizisinin başrol oyuncuları Aslıhan Güner ve Eylül Tumbar'ın benzerliği çok şaşırtırken dizinin diğer detayları araştırıldı. Yalan canlı izle! 5 Ekim Kanal D Yalan 18. bölüm canlı izle! Yalan son bölümde neler oldu? Kanal D canlı izle!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Aslında sen, bensin!"

Hazal'ın Duru'ya öfkesi son noktaya ulaşmış durumdadır. Karşısına geçip ona bazı gerçeklerden bahsederek silah çeker. Melike ise Hazal'ı durdurmak için çoktan yola çıkmıştır.

YALAN SON ÖLÜMDE NELER OLDU?

Yalan dizisinin 17. bölümünde Hazal her şeyi itiraf etmek zorunda kalıyor!

Cengiz'in tutuklanmasıyla birlikte, Hazal'ın Hülya'ya arka çıkması Melike'yi kahretmiştir. Melike bu hislerle yanıp tutuşurken Hazal, Hülya'dan cinayete dair çok büyük bir gerçeği öğrenir. Hazal'ın hayatı allak bullak olmuşken Kadir de Hazal'ın Melike'ye yalan söylediğinden şüphelenmeye başlamıştır. Yaman ise Cengiz meselesine iyice odaklanmıştır. Kahveci Nejdet'ten daha fazla bilgi alacağından emindir. Necdet tehlikesinin büyümesi Hülya'yı çıkmaza sokarken; Hazal çareyi Yusuf'tan yardım istemekte bulur.

Bu sırada Melike'nin şirkete gelişi Duru'yu ve Berrin'i huzursuz etmiş; Cengiz'in tutuklanmasıyla eş zamanlı oluşu da her şeyin ortaya çıkacağı korkusuyla Berrin'i köşeye sıkıştırmıştır. Bir yandan da Yusuf'la olan birlikteliği neredeyse ifşa olmuş, Kerim'in kafasındaki soru işaretleri büyümüştür. Duru ise hem babasının acısını unutmak hem de Yusuf'un yeni fikirlerini hayata geçirmek için kendini işine verir. Melike'yi hala itmeye de devam eder. Çaresiz kalan Melike, Duru konusunda Tuna'dan yardım ister ve ona hayatının sırrını verir. Melike artık yürüdüğü bu zorlu yolun biteceğine dair umut doluyken; Necdet'in Yaman'la görüşemeden saldırıya uğraması tüm dengeleri bozar. Cengiz de kurtulacağı günü iple çekerken cezaevinde onu da tatsız bir sürpriz beklemektedir. Diğer yandan Hazal da kendi planını uygulamakta ve hayatını değiştirecek adımları atmaktadır.Hazal'ın yaptıkları Kadir tarafından anlaşıldığındaysa Hazal her şeyi itiraf etmek zorunda kalacaktır. Ancak büyük şoku tüm bunları öğrenen Melike yaşayacaktır.

YALAN KONUSU NE?

METİN AKPINAR VE KIZININ HİKAYESİ DİZİ Mİ OLDU?

İzleyici ile buluşmak için gün sayan Yalan dizisi ekrana gelmeden gündem oldu. Etkileyici hikayesi ile merak edilen dizinin yayınlanan iki tanıtımında da önemli bir detay izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Fragmanda Aslıhan Güner'in canlandırdığı Melike karakterinin cezaevine girdiği için kızı Duru'yu ablasına emanet ettiği ve ablası Hülya'nın da bebeği evlatlık olarak verdiği görüldü. Bu olay yeni bir tartışma konusunu da beraberinde getirdi; Dizinin hikayesi Metin Akpınar ve kızı Duygu Nebioğlu'nun hikayesi mi?

DURU AKSOY ASLINDA DUYGU NEBİOĞLU MU?

Dram dolu anne-kız hikayesi ile seyirci karşısına çıkacak olan Yalan, yayınlanan tanıtımları ile merak uyandırdı. Dizinin ekrana gelen fragmanlarında önemli bir detay dikkat çekti. "Melike'nin kızı, ünlü modacı Berrin Aksoy'un kızı Duru Aksoy..." repliği seyircilerin dikkatinden kaçmadı. Duru Aksoy karakterinin Duygu Nebioğlu olup olmadığı ise büyük merak konusu oldu. İzleyiciler, "Duru Aksoy aslında Duygu Nebioğlu mu?" sorusunun cevabını beklerken dizinin yapımcıları sessizliğini koruyor.

Dram yüklü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yalan'ın oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimler yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Hakan İnan otururken; dizinin senaryosunu ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor.

Yalan CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Yalan dizisini Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.