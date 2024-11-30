Yalan 26. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu?

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YALAN SON BÖLÜM NELER OLDU?

Gerçeklerle sarsılan Zehra ölüm kalım savaşı verirken Kadir ve Melike vicdan azabıyla sarsılır. Kadir, düğünde annesine bu şoku yaşatanın peşine düşer. Melike Seher'den şüphelenirken Kadir de herkesten tek tek hesap sorar. Uzun zamandır oynadığı oyun olabilecek en kötü şekilde sonuçlanan Hazal, büyük bir korku ve panik yaşar. Ona en büyük destek artık kocası olan Yusuf'tan gelir. Tanınmış iki aileyi ilgilendiren böyle bir "sahte torun" hikayesi kısa sürede haber olur ve gazeteciler peşlerine düşer. Duru her şeyden kaçmaya çalışsa da köşeye sıkışır. Tuna da Duru'ya kendisini affettirmek için ulaşmaya çalışırken, yıllardır görüşmeyi reddettiği dedesinden gelen haberle şoka uğrar. Tuna, Duru'nun bütün hayatını değiştirecek mirasla ilgili bu haberi ona ulaştırmak için Melike'yle birlikte her yolu dener. Duru inanmak istemese de bu beklenmedik bilgi kafasını karıştırır ve doğru olup olmadığını araştırmaya başlar.

Yusuf'un Hazal'ı koruma güdüsüyle hareket etmesi Berrin ve Yusuf'un karşı karşıya gelmesine neden olurken, Yusuf kendi duygularını sorgulamaya başlar. Kadir ve Zehra'dan korkan Hülya ve Cengiz, Yusuf'a sığınıp, ondan bir çözüm beklerken Hazal derhal anne babasını korumak için bir çözüm bulur. Ama ne yaparlarsa yapsınlar Zehra'yı kimse durduramaz. Zehra, Melike başta olmak üzere herkesten intikamını almaya kararlıdır. Duru da bir kez daha gerçeklerle allak bulak olur ve yalanlara devam eden Berrin'den hesap sorar. Aralarındaki son bağ da kopmak üzeredir. Zehra intikam ateşiyle yanarken, Duru da tüm yalanlardan kaçıp Melike'ye koşmaya karar verir. Peki buna gücü yetecek midir? Anne kız bu defa gerçekten kavuşabilecek midir?

YALAN KONUSU NE?

Masum olduğu halde kocasını öldürmekten hüküm giyen Melike, yirmi yıl sonra dışarı çıkar. Tek hayali, daha kundaktayken ablasına emanet ettiği kızı Hazal'a kavuşmaktır. Ancak Melike'yi dışarıda yalnız kızı değil yalanlarla örülü yeni bir hapishane bekler. Bu yalanlar hapishanesini yerle bir edecek olan, Melike'nin anne yüreğindeki o büyük güçtür.

Melike kendisine söylenen yalanları bir bir ortaya çıkarırken, nasıl bir oyunun içine düştüğünü de anlayacaktır. Yıllardır başkasına anne demiş olan kızına adım adım yaklaşırken, kocasının gerçek katilini ortaya çıkartmak için de elinden geleni yapacaktır. Yalanlardan örülü bu hikâyede en vicdanlı görünenler en merhametsizler, en sadıklarsa gerçek hainler olacaktır.

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