Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu

Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu

 Suriye'de Halep'in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde

Halep'in ardından bir kalesini daha kaybetti

 Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi

Esad, uluslararası havalimanını terör örgütü PKK/YPG'ye bıraktı
28 ilde yapılan son seçim anketi! Aradaki fark açılıyor

28 ilde yapılan son seçim anketi

Yalan 26. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu?

Yalan 26. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalan dizisi izlemek isteyen seyirciler, Yalan full HD bölüm izle ve Yalan tek parça izle diye araştırıyorlar. Yalan 26. bölüm full HD izleme linki! Yalan full HD bölüm izle ve Yalan 26. bölüm full HD izle konularını araştırıyor. Peki, Yalan son bölüm neler oldu? Yalan 26. bölüm tek parça izle!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yalan dizisi seyirciden tam not almayı başardı. Yalan 26. bölüm full HD izle ve Yalan full HD bölüm izleme linkini araştıran seyirci, Yalan 26. bölüm tek parça izle ve Yalan full HD bölüm izle diye araştırıyor. Yalan full HD bölüm izle! Yalan 26. bölüm tek parça izle! Yalan son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

YALAN SON BÖLÜM NELER OLDU?

Gerçeklerle sarsılan Zehra ölüm kalım savaşı verirken Kadir ve Melike vicdan azabıyla sarsılır. Kadir, düğünde annesine bu şoku yaşatanın peşine düşer. Melike Seher'den şüphelenirken Kadir de herkesten tek tek hesap sorar. Uzun zamandır oynadığı oyun olabilecek en kötü şekilde sonuçlanan Hazal, büyük bir korku ve panik yaşar. Ona en büyük destek artık kocası olan Yusuf'tan gelir. Tanınmış iki aileyi ilgilendiren böyle bir "sahte torun" hikayesi kısa sürede haber olur ve gazeteciler peşlerine düşer. Duru her şeyden kaçmaya çalışsa da köşeye sıkışır. Tuna da Duru'ya kendisini affettirmek için ulaşmaya çalışırken, yıllardır görüşmeyi reddettiği dedesinden gelen haberle şoka uğrar. Tuna, Duru'nun bütün hayatını değiştirecek mirasla ilgili bu haberi ona ulaştırmak için Melike'yle birlikte her yolu dener. Duru inanmak istemese de bu beklenmedik bilgi kafasını karıştırır ve doğru olup olmadığını araştırmaya başlar.

Yalan 26. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu?

Yusuf'un Hazal'ı koruma güdüsüyle hareket etmesi Berrin ve Yusuf'un karşı karşıya gelmesine neden olurken, Yusuf kendi duygularını sorgulamaya başlar. Kadir ve Zehra'dan korkan Hülya ve Cengiz, Yusuf'a sığınıp, ondan bir çözüm beklerken Hazal derhal anne babasını korumak için bir çözüm bulur. Ama ne yaparlarsa yapsınlar Zehra'yı kimse durduramaz. Zehra, Melike başta olmak üzere herkesten intikamını almaya kararlıdır. Duru da bir kez daha gerçeklerle allak bulak olur ve yalanlara devam eden Berrin'den hesap sorar. Aralarındaki son bağ da kopmak üzeredir. Zehra intikam ateşiyle yanarken, Duru da tüm yalanlardan kaçıp Melike'ye koşmaya karar verir. Peki buna gücü yetecek midir? Anne kız bu defa gerçekten kavuşabilecek midir?

Yalan 26. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu?

YALAN KONUSU NE?

Masum olduğu halde kocasını öldürmekten hüküm giyen Melike, yirmi yıl sonra dışarı çıkar. Tek hayali, daha kundaktayken ablasına emanet ettiği kızı Hazal'a kavuşmaktır. Ancak Melike'yi dışarıda yalnız kızı değil yalanlarla örülü yeni bir hapishane bekler. Bu yalanlar hapishanesini yerle bir edecek olan, Melike'nin anne yüreğindeki o büyük güçtür.

Melike kendisine söylenen yalanları bir bir ortaya çıkarırken, nasıl bir oyunun içine düştüğünü de anlayacaktır. Yıllardır başkasına anne demiş olan kızına adım adım yaklaşırken, kocasının gerçek katilini ortaya çıkartmak için de elinden geleni yapacaktır. Yalanlardan örülü bu hikâyede en vicdanlı görünenler en merhametsizler, en sadıklarsa gerçek hainler olacaktır.

Yalan 26. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu?

YALAN FULL HD BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

Çevirmeye takılan genç kızın polise sorduğu soru olay oldu
img

Trafikte yeni uygulama başlıyor! 5 gün sonra zorunlu olacak
img

Halep'in ardından bir kalesini daha kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

CANLI ALTIN KURU | 30 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 30 Kasım MasterChef'te potaya kim girdi? Gönül Dağı 155. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yalan 26. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Yabani 48. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Kaan Şakul kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kaan Şakul hangi görevlerde bulundu? CANLI MAÇ İZLE! Amedspor-Manisa FK TRT Spor canlı izle! Amedspor-Manisa FK 30 Kasım canlı izle! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 30 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlıyor, hangi tarihte? O Ses Türkiye 2025 jüri üyeleri kimler? Rams Başakşehir-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Rams Başakşehir-Göztepe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.