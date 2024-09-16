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Yalan 15. bölüm izle! 16 Eylül Pazartesi Yalan BÖLÜM izleme linki!

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Kanal D'nin sevilen dizisi Yalan bugün 15. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi takip edenler, Yalan 15. bölüm izle, 16 Eylül Pazartesi Yalan BÖLÜM izleme linki var mı araştırdı.

Dram yüklü anne kız hikayesi ile izleyici karşısına çıkan hazırlanan "Yalan" dizisinin başrol oyuncuları Aslıhan Güner ve Eylül Tumbar'ın benzerliği çok şaşırtırken dizinin diğer detayları araştırıldı. Peki, 16 Eylül Pazartesi Yalan BÖLÜM izleme linki var mı araştırdı. Yalan 15. bölüm izle!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gözyaşım kurudu artık anne"

Melike, yaşadıkları karşısında daha fazla dayanacak gücünün kalmadığını fark ediyor. Bu zor zamanlarda Yaman, Melike'nin yanında oluyor. Kadir, Melike'nin Yaman ile olan yakınlaşmasına bozulur. Melike ise Duru ile yeniden bir aile olmanın hayalini kurar.

YALAN SON ÖLÜMDE NELER OLDU?

Suçu Melike'nin üzerine attılar!

Yusuf Kaleli ve Berrim, Haluk'u öldürürler. Haluk'un öldürülmesi herkeste şok etkisi yaratırken, cinayet suçu Melike'nin üzerine atılır. Peki, cinayetle suçlanan Melike şimdi ne yapacak?

YALAN KONUSU NE?
METİN AKPINAR VE KIZININ HİKAYESİ DİZİ Mİ OLDU?

İzleyici ile buluşmak için gün sayan Yalan dizisi ekrana gelmeden gündem oldu. Etkileyici hikayesi ile merak edilen dizinin yayınlanan iki tanıtımında da önemli bir detay izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Fragmanda Aslıhan Güner'in canlandırdığı Melike karakterinin cezaevine girdiği için kızı Duru'yu ablasına emanet ettiği ve ablası Hülya'nın da bebeği evlatlık olarak verdiği görüldü. Bu olay yeni bir tartışma konusunu da beraberinde getirdi; Dizinin hikayesi Metin Akpınar ve kızı Duygu Nebioğlu'nun hikayesi mi?

DURU AKSOY ASLINDA DUYGU NEBİOĞLU MU?

Dram dolu anne-kız hikayesi ile seyirci karşısına çıkacak olan Yalan, yayınlanan tanıtımları ile merak uyandırdı. Dizinin ekrana gelen fragmanlarında önemli bir detay dikkat çekti. "Melike'nin kızı, ünlü modacı Berrin Aksoy'un kızı Duru Aksoy..." repliği seyircilerin dikkatinden kaçmadı. Duru Aksoy karakterinin Duygu Nebioğlu olup olmadığı ise büyük merak konusu oldu. İzleyiciler, "Duru Aksoy aslında Duygu Nebioğlu mu?" sorusunun cevabını beklerken dizinin yapımcıları sessizliğini koruyor.

Dram yüklü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yalan'ın oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimler yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Hakan İnan otururken; dizinin senaryosunu ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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