Yakup Ali Kahveci kimdir? Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Yakup Ali Kahveci kaç yaşında, nereli?dı

Yakup Ali Kahveci kimdir? Sorusu, Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle gerçekleştirilen atamaların ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına atanan yeni ismin araştırılmasına ve merak edilmesine neden oldu. Birçok kişi tarafından Yakup Ali Kahveci hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Yakup Ali Kahveci kimdir? Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Yakup Ali Kahveci kaç yaşında, nereli?

YAKUP ALİ KAHVECİ KİMDİR?

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Mustafa Gökçe, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına da Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Yakup Ali Kahveci atandı.

AKÇA'NIN YERİNE KARAKÖSE GETİRİLDİ

HSK Birinci Dairesinin kararnamesine göre, Yargıtay üyeliğine seçilen Ahmet Akça'nın yerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Yargıtay üyeliğine seçilen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın yerine de Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç getirildi.