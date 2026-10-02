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Yaklaşık 1 milyar TL işlem hacmiyle yasa dışı bahis operasyonunda 11 kişi tutuklandı

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Yaklaşık 1 milyar TL işlem hacmiyle yasa dışı bahis operasyonunda 11 kişi tutuklandı Haber Videosunu İzle
Yaklaşık 1 milyar TL işlem hacmiyle yasa dışı bahis operasyonunda 11 kişi tutuklandı
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Kahramanmaraş merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 19 kişinin banka hesaplarında yaklaşık 1 milyar TL işlem hacmi tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 11’i tutuklandı, 4’ü adli kontrolle, 1’i serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce MASAK raporu doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, 19 kişinin banka hesaplarını yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık etmek amacıyla kullandığı tespit edildi.

Şüphelilerin banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde yaklaşık 1 milyar TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

30 Eylül 2026 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olmak üzere Elbistan, Türkoğlu ve Göksun ilçeleri ile Şanlıurfa ve Osmaniye’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 16 şüpheliden 1’i ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 11 şüpheli tutuklandı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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