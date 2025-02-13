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Yakışıklı Güvenlik kimdir? Yakışıklı Güvenlik neden ceza aldı?

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Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren 'Yakışıklı Güvenlik' kimdir? Yakışıklı Güvenlik, sosyal medya kariyerine ara vermeden devam ederken, yaşadığı olaylarla gündemde kalmaya devam ediyor. Peki, Yakışıklı Güvenlik kimdir? Yakışıklı Güvenlik neden ceza aldı? İşte detaylar!

Sosyal medya fenomeni "Yakışıklı Güvenlik", özellikle TikTok platformunda çektiği videolarla geniş bir hayran kitlesi kazandı. Gerçek adı Muhammet Sürmeli olan fenomen, kısa sürede popüler hale gelerek takipçilerin ilgi odağı oldu. Peki, Yakışıklı Güvenlik kimdir? Muhammet Sürmeli nereli? Detaylar haberimizde...

YAKIŞIKLI GÜVENLİK KİMDİR?

1994 yılında Erzurum'un Karayazı ilçesinde doğan Muhammet Sürmeli, güvenlik görevlisi olarak çalıştığı dönemde çektiği videolarla tanınmaya başladı. Yakışıklı Güvenlik kimdir sorusu, özellikle son dönemde sosyal medyada sıkça araştırılıyor. Paylaştığı eğlenceli videolarla dikkat çeken Sürmeli, müzik kariyerine de hızlı bir giriş yaptı.

2022 yılında çıkardığı "Ah Sana Vah Sana" şarkısıyla adını daha geniş kitlelere duyuran Muhammet Sürmeli, sosyal medyadaki başarısını sahnelere taşıdı. Ancak son dönemde trafik ihlalleri nedeniyle yaşadığı sorunlar da gündemde geniş yankı buldu.

YAKIŞIKLI GÜVENLİK NEDEN CEZA ALDI?

Ancak, Şubat 2025'te aracında mevzuata aykırı ışık donanımı ve usulsüz çakar kullanımı nedeniyle 142.255 TL idari para cezasına çarptırılmış, sürücü belgesine bir ay süreyle el konulmuş ve aracı 30 gün trafikten men edilmiştir.

Yakışıklı Güvenlik kimdir? Yakışıklı Güvenlik neden ceza aldı?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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