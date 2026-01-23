Haberler

Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş

Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan şahıs, polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı. Şüphelinin yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirdiği tespit edildi.

Konya'da Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 'mühür bozma', 'hakaret', 'kadına yönelik şiddet' ve 'uyuşturucu madde kullanma' suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Ö.S.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

YAKALANMAMAK İÇİN KADIN KIYAFETLERİ GİYDİ

Ö.S.'nin, eşi S.S.'ye uyguladığı şiddet nedeniyle daha önce 5 ayrı suçtan işlem gördüğünü ve hakkında 6 ay süreli elektronik kelepçe izleme kararı bulunduğunu belirledi. Polis, Ö.S.'nin yakalanmamak için eşinin evine kadın kıyafetleri giyerek girdiğini ve buradaki güvenlik kamerasını sökerek kaçtığı tespit etti.

Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş

SÜREKLİ ADRES DEĞİŞTİRDİ

Polisten kaçmak için sürekli adres değiştiren Ö.S., saklandığı evde polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Ö.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Aynı gün iki acı: Kardeşler peş peşe hayatını kaybetti

Aynı gün iki acı: Kardeşler peş peşe hayatını kaybetti
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı

Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Daltonlar'ın Türkmen kafes dövüşçüsü 'Dalton İntizar' Azerbaycan'da yakalandı

Kafes dövüşçülüğünden örgüt üyeliğine! "Dalton İntizar" yakalandı
Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans