Yağmur Sarnıç neden intihar etti, ne oldu? Yağmur Sarnıç'ın sağlık durumu nasıl?

Ünlü futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç, dün paylaştığı bir video ile "Artık dayanacak gücüm kalmadı" diyerek intihar edeceğini duyurdu. Durumun ihbar edilmesi sonrası Sarnıç'ın evine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Antidepresan ilacıyla canına kıymaya çalışan Sarnıç tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Peki, Yağmur Sarnıç neden intihar etti, ne oldu? Yağmur Sarnıç'ın sağlık durumu nasıl?

YAĞMUR SARNIÇ NEDEN İNTİHAR ETTİ?

Yağmur Sarnıç, bugün Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde bulunan evinde çektiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı videoda intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine ikamete giden polis ekipleri, Yağmur Sarnıç'ın fazla antidepresan ilacı kullanarak intihara kalkıştığını belirledi.

YAĞMUR SARNIÇ OLAYI NE?

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Sarnıç, tedbir amacıyla Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yağmur Sarnıç'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

YAĞMUR SARNIÇ'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sarnıç, dün Instagram hesabından yayınladığı videoda şunları söyledi: "Bu benim muhtemelen son videom olacak. Artık dayanacak ve savaşacak gücüm kalmadı. Onlar o kadar güçlüler ki benim Allah'tan başka kimsem yok. Hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Başıma onca şey geldi, hiç kendimi öldürmeyi düşünmedim ama hiç umudum kalmadı. Beni hapse attırmak ve bitirmek için uğraşıyorlar. Ne yaparsam yapayım başaramadım, çocuklarıma kavuşamadım. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Tek derdim çocuklarımla mutlu olmaktı, nasip değilmiş. Haklı değil güçlü olan kazanıyor, ben kaybettim. Tek üzüldüğüm şey çocuklarımı görememek olacak. Ben zaten bu dünyadan vazgeçmiştim. Ben bu insanlarla baş edemem. Kendimi öldürmeye karar verdim. Bu dünyadan gitmeye karar verdim, herkesi Allah'a şikayet edeceğim. Kendinize iyi bakın.'' dedi.