Yabani ne zaman başlıyor 2024-25? Yabani bu hafta yayınlanacak mı?

Yabani ne zaman başlıyor ve Yabani bu hafta yayınlanacak mı, soruları yeni sezon öncesi merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Yabani ne zaman başlıyor? Yabani bu hafta yayınlanacak mı?

YABANİ KONUSU NE?

Köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen bir çocuğun, yıllar sonra evine dönmesi ile kendini yeniden var etme mücadelesini anlatan Yabani, iki farklı dünya ve bu dünyalarda yaşanan hayatları ekrana taşıyor.

Dizinin başrollerinde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani ve Şebnem Hassanisoughi Bilgiç yer alırken dizide ayrıca; Osman Alkaş, Ayşegül Ünsal, Sezer Arıçay, Birgül Ulusoy, Rojbin Erden, Seray Özkan, Selim Can Yalçın, Ramiz Mullamusa, Güray Görkem, Bartu Dilmen, Aleyna Al, Aşkın Şenol gibi başarılı isimler de rol alıyor.

Yabani ne zaman başlayacağına dair henüz bilgi paylaşılmadı.