Yaban Çiçekleri canlı izle 2024! A TV Yaban Çiçekleri 2. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Yaban Çiçekleri dizisi nereden izlenir? Yaban Çiçekler

Yaban Çiçekleri 2. bölümü canlı izle! Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği başrollerinde Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın yer aldığı, kreatif danışmalığını Zeynep Günay'ın yaptığı atv'nin yeni dizisi "Yaban Çiçekleri" dikkatleri çekiyor. Yaban Çiçekleri dizisi canlı izle! A TV Yaban Çiçekleri 2. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Yaban Çiçekleri dizisi nereden izlenir? Yaban Çiçekleri yeni bölümde neler olacak?

YABAN ÇİÇEKLERİ DİZİSİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Yaban Çiçekleri dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi A TV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Gerekirse beş parasız kalırım ama o borcu ödeyeceğim..."

Ela, olanları kabullenmekte güçlük çekiyor ve babasının yanında olamadığı için kendini suçluyordur. Kılıç ise Ela'ya destek olmaya çalışır. Kılıç'ın, Osman Fevzi'nin intihar ettiğini açıklamasıyla Nurten evine geri döner ve her şeyin eski haline dönmesini ister. Nurten ve Berna arasında bir yüzleşme yaşanır. Bu yüzleşmenin galibi kim olacaktır? Osman Fevzi'nin avukatı, vasiyeti açıklamak için Ela, Kenan, Nurten ve Kılıç'ı arar. Ela, Kılıç'ın da vasiyette olma sebebini öğrenince çok sinirlenir. Bu sırada yurtdışından dönen İhsan'ın oğlu Gökhan, Ela'yı manipüle eder ve ortaklık adımları atılır. Ancak Kılıç buna direnir ve işleri tersine çevirir.

YABAN ÇİÇEKLERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Fevzi ve Nurten Ataman'ın evlilik yıldönümü yemeği için herkes Ataman'ların evinde toplanır. Kılıç, İhsan ve Kenan fırsattan istifade Fevzi'ye otel konusunu açarlar. Fevzi Ataman, arazileri vermemekte ısrarcıdır. Kenan babasına çıkışır ve Fevzi dayanamayıp oğluna tokat atar. Bu olaydan sonra herkes evlerine dağılır. Ama kimsenin beklemediği bir şey olur. Ataman'ların evinden bir silah sesi duyulur. Osman Fevzi vurulmuş, Nurten de elinde silahla başında bekler vaziyettedir. Kenan ne olduğunu anlamaya çalışırken kız kardeşi Ela'ya da nasıl anlatacağını düşünür. Bu konuda Kılıç ona yardım eder. Böylelikle yıllar sonra Kılıç ve Ela tekrar karşı karşıya gelir.

YABAN ÇİÇEKLERİ KONUSU NEDİR?

Beklenmedik bir olayla yolları tekrar kesişen eski aşıklar Kılıç ve Ela, tüm yaşananların gölgesinde temiz bir sayfa açabilecek mi? Birbirlerine olan aşkları, aralarındaki engelleri aşmaya yetebilecek mi?

YABAN ÇİÇEKLERİ OYUNCULARI

Oyuncu kadrosunda; Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babür, Bige Önal ve Tilbe Saran ve Arif Pişkin gibi birbirinden değerli isimleri buluşturan Yaban Çiçekleri'nin yönetmen koltuğunda ise Aydın Bulut oturuyor.