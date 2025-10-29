Microsoft'un sahip olduğu popüler oyun ağı Xbox'ta yaşanan sunucu arızaları, kullanıcıların oyun deneyimini olumsuz etkiledi. 29 Ekim akşamında ortaya çıkan bu sorun nedeniyle birçok kişi platformun ne zaman normale döneceğini merak ederken, Microsoft'tan gelecek resmi açıklama bekleniyor. Xbox çöktü mü? 29 Ekim Xbox neden açılmıyor, sorun mu var?

XBOX ÇÖKTÜ MÜ?



Microsoft'un en çok kullanılan oyun platformlarından Xbox'un 29 Ekim akşamında ciddi erişim sıkıntılarıyla karşılaştığı bildirildi. Saat 19.00 itibarıyla sunuculara bağlantının tamamen kesildiği ve bu durumun yalnızca bölgesel değil, dünya genelinde etkili olduğu ifade edildi. Kullanıcılar uzun süre oturum açamazken, oyun sunucularına erişim sağlanamadığı yönünde çok sayıda geri bildirim yapıldı.

SİBER SALDIRI İHTİMALİ GÜNDEMDE

Yaşanan bu geniş çaplı kesintinin ardından, sorunun kaynağına dair farklı iddialar ortaya atıldı. Uzmanlar arasında siber saldırı olasılığı da konuşulurken, Microsoft cephesinden konuya ilişkin resmî bir açıklama henüz yapılmadı.

TEKNİK ARIZA ŞÜPHESİ ÖNE ÇIKIYOR

Downdetector verilerine göre, Xbox sunucularında geniş kapsamlı bir bağlantı problemi gözlemlendi. Şirketten resmi bir doğrulama gelmemesine rağmen, kesintinin olası nedenlerinden birinin teknik arıza olabileceği değerlendiriliyor. Kullanıcılar, Microsoft'un sistemi en kısa sürede yeniden çalışır hâle getirmesini bekliyor.

