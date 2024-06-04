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X'te yeni özellik! X'in yeni özelliği ne? Yetişkinlere özel içerik ne olacak?

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X platformu, kullanıcılarına yeni bir özellik sunuyor. Yetişkinlere özel içeriklerin yer alacağı bu yeni özellik, platformun kullanım deneyimini daha da zenginleştirecek. X'in bu hamlesi, kullanıcılarının ilgisini çekecek gibi görünüyor. Peki, X'in yeni özelliği ne? Yetişkinlere özel içerik ne olacak?

Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), her geçen gün aldığı kararlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Elon Musk'ın satın almasıyla beraber platform üzerinde uygulanan kararlar kamuoyunda adından sıkça söz ettiriyor. Bu kararların bir yenisine ise +18 paylaşımlar hakkında alınan karar damga vurdu. Bu kararın ne olduğu kullanıcılar tarafından merak ediliyor.

X'İN YENİ ÖZELLİĞİ NE?

X'in yeni NSFW politikası kapsamında, kullanıcılar artık yetişkinlere özel içerikleri paylaşabilecek. Kullanıcılar yeni güncellemeyle cinsellik temalı içerikler paylaşabilecek. Değişikliklerden önce platform yetişkinliklere yönelik içerikleri ne yasaklıyor ne de resmi olarak izin veriyordu. Yeni düzenlemeyle sitenin yönergeleri "rıza yoluyla üretilmiş yetişkinlere yönelik çıplaklık ve cinsel içeriklerin" paylaşılmasına olanak tanıyacak şekilde güncellendi. Bundan böyle profil resimleri ve üst kapak görselleri dışında çıplaklık ve cinsellik barındıran içeriklere izin verilecek.

X'te yeni özellik! X'in yeni özelliği ne? Yetişkinlere özel içerik ne olacak?

YETİŞKİNLERE ÖZEL İÇERİK NE OLACAK?

Şirket halihazırda 18 yaşın altındaki ve doğum tarihini girmemiş kullanıcıların bu tür içerikleri görmesini engelleyen bir politikaya sahip. Ayrıca yapılan açıklamada, bu tür paylaşımları görmeyi tercih etmeyen yetişkinler tarafından da içeriklerin görülemeyeceği belirtiliyor.

X, sık sık yetişkin içerik yayınlayan kullanıcıların ise bunları "hassas içerik" olarak etiketlemesi gerekeceğini belirtiyor. Reuters'a göre, X'te yapılan toplam paylaşımların ise neredeyse yüzde 13'ü yetişkin içeriklerden oluşuyor.

X'te yeni özellik! X'in yeni özelliği ne? Yetişkinlere özel içerik ne olacak?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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