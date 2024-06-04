X'te yeni özellik! X'in yeni özelliği ne? Yetişkinlere özel içerik ne olacak?

Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), her geçen gün aldığı kararlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Elon Musk'ın satın almasıyla beraber platform üzerinde uygulanan kararlar kamuoyunda adından sıkça söz ettiriyor. Bu kararların bir yenisine ise +18 paylaşımlar hakkında alınan karar damga vurdu. Bu kararın ne olduğu kullanıcılar tarafından merak ediliyor.

X'İN YENİ ÖZELLİĞİ NE?

X'in yeni NSFW politikası kapsamında, kullanıcılar artık yetişkinlere özel içerikleri paylaşabilecek. Kullanıcılar yeni güncellemeyle cinsellik temalı içerikler paylaşabilecek. Değişikliklerden önce platform yetişkinliklere yönelik içerikleri ne yasaklıyor ne de resmi olarak izin veriyordu. Yeni düzenlemeyle sitenin yönergeleri "rıza yoluyla üretilmiş yetişkinlere yönelik çıplaklık ve cinsel içeriklerin" paylaşılmasına olanak tanıyacak şekilde güncellendi. Bundan böyle profil resimleri ve üst kapak görselleri dışında çıplaklık ve cinsellik barındıran içeriklere izin verilecek.

YETİŞKİNLERE ÖZEL İÇERİK NE OLACAK?