X hastalığı nedir? X hastalığı gerçek mi?
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, X hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu. X hastalığı nedir sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Arama motorlarında X hastalığı sorgulatılıyor. Peki, X hastalığı nedir? X hastalığı gerçek mi? Detaylar haberimizde...
X HASTALIĞI GERÇEK Mİ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden X hastalığı hakkında bir açıklamada bulundu. Bakan Koca, hastalığın, gerçek hayatta karşılığının olmadığını belirterek vatandaşlara "Rahat olun" dedi. Koca ayrıca soğuk algınlığı konusunda da uyarıda bulundu.
X HASTALIĞI NEDİR?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Farzımuhal Hastalık. DSÖ'nün verdiği isimle X hastalığı. Gerçek hayatta karşılığı yok. İleride bir gün bir salgın yaşanacak olursa, ona hazırlıksız yakalanmamak için yapılan çalışmalarda teorik anlamda geçiyor. Siz rahat olun. Ve kendinizi soğuk algınlığından koruyun."