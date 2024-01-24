Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, X hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu. X hastalığı nedir sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Arama motorlarında X hastalığı sorgulatılıyor. Peki, X hastalığı nedir? X hastalığı gerçek mi? Detaylar haberimizde...

X HASTALIĞI GERÇEK Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden X hastalığı hakkında bir açıklamada bulundu. Bakan Koca, hastalığın, gerçek hayatta karşılığının olmadığını belirterek vatandaşlara "Rahat olun" dedi. Koca ayrıca soğuk algınlığı konusunda da uyarıda bulundu.

X HASTALIĞI NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Farzımuhal Hastalık. DSÖ'nün verdiği isimle X hastalığı. Gerçek hayatta karşılığı yok. İleride bir gün bir salgın yaşanacak olursa, ona hazırlıksız yakalanmamak için yapılan çalışmalarda teorik anlamda geçiyor. Siz rahat olun. Ve kendinizi soğuk algınlığından koruyun."